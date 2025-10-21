शहीदों के सम्मान में झुके सिर… पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में गूंजा देशभक्ति का जज़्बा

बरेली। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह भावुक और देशभक्ति से सराबोर रहा। जैसे ही पुलिस बैंड की धीमी धुनों के बीच शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए गए, पूरा परिसर ‘अमर रहें ये शहीद’ के नारों से गूंज उठा। अधिकारियों ने उन जांबाज सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान देश और समाज की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
सुबह से ही पुलिस लाइन में जवानों की टुकड़ियां सजी थीं। इस दौरान एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा और एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्र ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी दो मिनट के मौन में खड़े रहे।
एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मी हर हाल में जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जिन वीर जवानों ने ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवाई, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी स्मृतियां हमेशा हमें कर्तव्यनिष्ठा और साहस की प्रेरणा देती रहेंगी।
पुलिस स्मृति दिवस पर महिला पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट और पुलिस परिवार के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी की आंखें नम थीं लेकिन दिल में गर्व भरा था। कार्यक्रम के अंत में पुलिस बैंड ने ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ की धुन बजाई तो मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा।
रिजर्व पुलिस लाइन में हर ओर शहीदों की यादें ताजा थीं। मंच के सामने लगी तस्वीरों और पुष्पमालाओं ने माहौल को और अधिक श्रद्धामय बना दिया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने शपथ ली कि वे शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा और देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहेंगे।
