शहीदों के सम्मान में झुके सिर… पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में गूंजा देशभक्ति का जज़्बा

बरेली। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह भावुक और देशभक्ति से सराबोर रहा। जैसे ही पुलिस बैंड की धीमी धुनों के बीच शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए गए, पूरा परिसर ‘अमर रहें ये शहीद’ के नारों से गूंज उठा। अधिकारियों ने उन जांबाज सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान देश और समाज की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।