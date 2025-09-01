झमाझम बारिश ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड, बरेली-पीलीभीत बेहाल, स्कूल बंद, सड़कें बनीं तालाब, ऑरेंज अलर्ट जारी

मठ की चौकी, साहू गोपीनाथ स्कूल, बिहारीपुर, किला और मलूकपुर जैसे पुराने मोहल्ले जलभराव से जूझते रहे। वहीं राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर और डीडीपुरम जैसी पॉश कॉलोनियां भी पानी से लबालब हो गईं। राजेंद्र नगर का ए-ब्लॉक तो पूरा तालाब नजर आया। मॉडल टाउन के खालसा इंटर कॉलेज के पूरे कैंपस में पानी भर गया, वहीं हरिमंदिर चौराहे पर सड़कों पर भरे पानी से राहगीर परेशान दिखे। हजियापुर, चक महूमद और पशुपतिनाथ मंदिर के पास सड़कें जलमग्न हो गईं।