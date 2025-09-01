झमाझम बारिश ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड, बरेली-पीलीभीत बेहाल, स्कूल बंद, सड़कें बनीं तालाब, ऑरेंज अलर्ट जारी

बरेली। पिछले चार दिन से जारी झमाझम बारिश ने बरेली और आसपास के जिलों की कमर तोड़ दी है। रविवार का पूरा दिन बारिश के नाम रहा और देर रात तक पानी बरसने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को भी तेज बरसात ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। नतीजा यह हुआ कि शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए।
मठ की चौकी, साहू गोपीनाथ स्कूल, बिहारीपुर, किला और मलूकपुर जैसे पुराने मोहल्ले जलभराव से जूझते रहे। वहीं राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर और डीडीपुरम जैसी पॉश कॉलोनियां भी पानी से लबालब हो गईं। राजेंद्र नगर का ए-ब्लॉक तो पूरा तालाब नजर आया। मॉडल टाउन के खालसा इंटर कॉलेज के पूरे कैंपस में पानी भर गया, वहीं हरिमंदिर चौराहे पर सड़कों पर भरे पानी से राहगीर परेशान दिखे। हजियापुर, चक महूमद और पशुपतिनाथ मंदिर के पास सड़कें जलमग्न हो गईं।
रविवार को पीलीभीत में लगातार आठ घंटे तक 55 मिमी बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि शहर की मुख्य सड़कों पर चार-चार फीट तक पानी भर गया और बाजार ठप हो गए। हालात बिगड़ने पर जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में 1 और 2 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी। शारदा और देवही नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
तेज बारिश को देखते हुए बरेली में कक्षा आठ तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगस्त महीने में बरेली में हुई 385 मिमी बारिश ने पिछले चार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है।