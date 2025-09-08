हाईकोर्ट ने दी एलायंस बिल्डर्स को बड़ी राहत, ज़मीनी विवाद और गैंगस्टर एक्ट के सभी मुकदमे रद्द

बरेली में जनकपुरी के रहने वाले बिल्डर अरविंदर सिंह व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीन सितंबर 2025 को अपना निर्णय दिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि बीडीए के अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के वास्तविक पीड़ित पक्ष नहीं थे। यदि किसी खरीदार या विक्रेता को नुकसान हुआ है तो वही शिकायत दर्ज करा सकता है।

सिविल विवाद को आपराधिक रंग: भूमि की मालिकाना हक व कब्जे का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में आपराधिक मुकदमा कायम करना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि न्याय प्रक्रिया का भी गलत इस्तेमाल है।

धोखाधड़ी या हिंसा का सबूत नहीं: पुलिस ने चार्जशीट में गंभीर धाराएं जोड़ दीं, लेकिन अदालत ने पाया कि न तो ठोस साक्ष्य हैं और न ही कोई ऐसा आचरण जिससे धोखाधड़ी या हिंसा साबित हो। कोई घायल या पीड़ित नहीं है।

गैंगस्टर एक्ट का अनुचित इस्तेमाल: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ज़मीनी विवाद के आधार पर किसी को “गैंगस्टर” नहीं ठहराया जा सकता। यह अधिनियम संगठित आपराधिक गिरोह और समाजविरोधी गतिविधियों पर लगाम के लिए है, न कि संपत्ति विवाद के लिए।