रामपुर गार्डन में हाई वोल्टेज ड्रामा: जीआरएम स्कूल मालिक के बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर मांगी 15 लाख की रंगदारी

मूल रूप से क्योलड़िया की रहने वाली आरती गुप्ता रामपुर गार्डन में पीजी में रह रही थी। दो महीने से रोजाना सुबह-शाम रामपुर गार्डन में गुलाब राय स्कूल के मालिक की कोठी के बाहर खड़ी रहती थी। इस दौरान वह उनका नाम लेकर गाली-गलौज करती और परिवार को देख लेने की धमकी देती थी। कई बार वह गेट तोड़ने की कोशिश कर चुकी है और सुरक्षा गार्डों के रोकने पर उन्हें भी गालियां देती थी। कारोबारी का कहना है कि 15 अगस्त की शाम और 17 अगस्त को दिन में युवती दूसरी महिला के साथ स्कूटी से कोठी पर पहुंची। वहां उसने जमकर हंगामा किया और सुरक्षा गार्डों से भिड़ गई। शोर-शराबे की वजह से मौके पर भीड़ तक जुट गई।