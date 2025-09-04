Patrika LogoSwitch to English

बरेली

रामपुर गार्डन में हाई वोल्टेज ड्रामा: जीआरएम स्कूल मालिक के बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर मांगी 15 लाख की रंगदारी

रामपुर गार्डन में जीआरएम स्कूल के मालिक राजेश अग्रवाल (जौली) के बेटे त्रिजीत अग्रवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर एक महिला ने कोठी के बाहर जमकर हंगामा किया। महिला पिछले काफी दिनों से कोठी के बाहर हंगामा कर अंदर जाने की जिद कर रही है। इस दौरान उसकी गार्डों से भी काफी नोक झोंक हुई।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 04, 2025

बरेली। रामपुर गार्डन में जीआरएम स्कूल के मालिक राजेश अग्रवाल (जौली) के बेटे त्रिजीत अग्रवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर एक महिला ने कोठी के बाहर जमकर हंगामा किया। महिला पिछले काफी दिनों से कोठी के बाहर हंगामा कर अंदर जाने की जिद कर रही है। इस दौरान उसकी गार्डों से भी काफी नोक झोंक हुई। आरोप है कि युवती स्कूल मालिक के बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांग रही है। स्कूल मालिक के बेटे की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवती के खिलाफ हंगामा गाली गलौज जान से मारने की धमकी, रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पिछले कई माह से कोठी के बाहर हंगामा कर रही थी युवती

मूल रूप से क्योलड़िया की रहने वाली आरती गुप्ता रामपुर गार्डन में पीजी में रह रही थी। दो महीने से रोजाना सुबह-शाम रामपुर गार्डन में गुलाब राय स्कूल के मालिक की कोठी के बाहर खड़ी रहती थी। इस दौरान वह उनका नाम लेकर गाली-गलौज करती और परिवार को देख लेने की धमकी देती थी। कई बार वह गेट तोड़ने की कोशिश कर चुकी है और सुरक्षा गार्डों के रोकने पर उन्हें भी गालियां देती थी। कारोबारी का कहना है कि 15 अगस्त की शाम और 17 अगस्त को दिन में युवती दूसरी महिला के साथ स्कूटी से कोठी पर पहुंची। वहां उसने जमकर हंगामा किया और सुरक्षा गार्डों से भिड़ गई। शोर-शराबे की वजह से मौके पर भीड़ तक जुट गई।

महिला ने मांगी 15 लाख की रंगदारी

त्रिजीत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 1 सितंबर को सुबह करीब 10:15 बजे युवती ने जबरन गेट खोलने की कोशिश की। मना करने पर गार्ड से धक्का-मुक्की की और उन्हें कोठी से बाहर निकालने की मांग की। शोर सुनकर जब त्रिजीत बाहर आए तो उसने गालियां दीं और धमकी दी कि आज शाम तक 15 लाख रुपये दो वरना बलात्कार का झूठा मुकदमा लगाकर जेल भिजवा दूँगी। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं।

पहले भी माफी मांग चुकी है महिला

त्रिजीत अग्रवाल ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब युवती ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी इसी तरह का विवाद हुआ था, तब शिकायत चौकी चौराहा पुलिस चौकी में की गई थी। चौकी इंचार्ज के हस्तक्षेप के बाद महिला ने लिखित माफीनामा दिया था।

स्कूल मालिक का आरोप, गैंग से जुड़ी है युवती

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि युवती का चाल-चलन संदिग्ध है और वह पहले भी कई युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसों की वसूली कर चुकी है। उनका कहना है कि महिला किसी ऐसे गिरोह से जुड़ी है, जो शहर के संभ्रांत परिवारों को टारगेट कर उनसे वसूली करता है।

युवती के आरोपों को लेकर तनाव में गुलाब राय स्कूल परिवार

जीआरएम स्कूल के मालिक राजेश अग्रवाल ने बताया कि युवती परिवार से पूर्व परिचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ पैसे वसूलने की नीयत से झूठे आरोप लगाने और दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। कई बार कोठी के सामने आकर उसने गार्ड्स के साथ भी नोंकझोंसककी इसके शिकायत पुलिस से की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

इंस्पेक्टर कोतवाली बोले पहले भी लगा चुकी है आरोप

इंस्पेक्टर कोतवाली अमित पांडे ने बताया कि युवती पहले भी इस तरीके के आरोप कुछ अन्य लोगों पर भी लगा चुकी है। उसकी आम शोहरत ठीक नहीं है। युवती के खिलाफ रंगदारी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती की तलाश की जा रही है।

दो साल से परिवार के संपर्क में थी युवती

सूत्रों का कहना है की युवती जीआरएम स्कूल मालिक के परिवार के संपर्क में पिछले दो साल से थी। युवती ने आरोप लगाया कि वह त्रिजीत अग्रवाल के अलावा राजेश अग्रवाल को भी बहुत करीब से जानती है। उनसे करीबी संपर्क रहा है। वह रामपुर गार्डन कोठी के अलावा डोहरा फार्म पर भी कई बार उसका आना-जाना हुआ है। उसका आरोप है कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि उसका वाकई उत्पीड़न किया गया है।

Updated on:

04 Sept 2025 08:31 pm

Published on:

04 Sept 2025 08:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामपुर गार्डन में हाई वोल्टेज ड्रामा: जीआरएम स्कूल मालिक के बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर मांगी 15 लाख की रंगदारी

