जिला अस्पताल से फरार हिस्ट्रीशीटर 8 घंटे बाद गिरफ्तार, दो सिपाही सस्पेंड, एसएसपी ने दिए ये आदेश

इस्लामनगर पुलिस ने 15 अगस्त की रात मौसमपुर गांव के हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र को दबोचा था। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। कोर्ट से जेल भेजने के बाद जेल प्रशासन ने एक्स-रे रिपोर्ट मांगी तो पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। देर हो जाने के कारण रिपोर्ट नहीं बन सकी और उसे हड्डी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। रविवार सुबह करीब पांच बजे धीरेंद्र ने हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और अस्पताल के पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गया। उस वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और कांस्टेबल कुशहर गहरी नींद में थे।