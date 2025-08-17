Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

जिला अस्पताल से फरार हिस्ट्रीशीटर 8 घंटे बाद गिरफ्तार, दो सिपाही सस्पेंड, एसएसपी ने दिए ये आदेश

जिला अस्पताल से हथकड़ी छुड़ाकर फरार हुआ हत्यारोपी हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र आखिरकार आठ घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह रविवार दोपहर करीब एक बजे शेखूपुर रेलवे स्टेशन पर बेंच पर लेटा मिला। इस दौरान पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। एसएसपी ने आरोपी की अभिरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 17, 2025

जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिला अस्पताल से हथकड़ी छुड़ाकर फरार हुआ हत्यारोपी हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र आखिरकार आठ घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह रविवार दोपहर करीब एक बजे शेखूपुर रेलवे स्टेशन पर बेंच पर लेटा मिला। इस दौरान पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। एसएसपी ने आरोपी की अभिरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है।

हथकड़ी से कलाई निकाल दी, दीवार फांदकर भागा

इस्लामनगर पुलिस ने 15 अगस्त की रात मौसमपुर गांव के हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र को दबोचा था। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। कोर्ट से जेल भेजने के बाद जेल प्रशासन ने एक्स-रे रिपोर्ट मांगी तो पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। देर हो जाने के कारण रिपोर्ट नहीं बन सकी और उसे हड्डी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। रविवार सुबह करीब पांच बजे धीरेंद्र ने हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और अस्पताल के पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गया। उस वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और कांस्टेबल कुशहर गहरी नींद में थे।

सीसीटीवी से मिला सुराग, शेखूपुर स्टेशन से दबोचा

फरारी की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी ने सिविल लाइंस, सदर कोतवाली, ट्रैफिक और एसओजी की टीमों को तलाश में उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को धीरेंद्र की लोकेशन मिली। करीब आठ घंटे बाद वह शेखूपुर रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर लेटा मिला। पुलिस ने बिना देरी किए उसे दबोच लिया।

वकील से मिलने की खातिर भागा

पुलिस पूछताछ में धीरेंद्र ने बताया कि वह जेल जाने से पहले अपने लिए वकील करना चाहता था। उसका कहना था कि अगर जेल चला जाता तो कोई वकील उसका केस नहीं लड़ता। इसलिए वह फरार हुआ। उसने शिवपुरम गली होते हुए लालपुल तक पैदल सफर किया और फिर एक ई-रिक्शा वाले ने बिना किराए लिए उसे शेखूपुर स्टेशन तक छोड़ दिया।

दरोगा की मां की हत्या का है आरोपी

धीरेंद्र पर 11 अगस्त की रात मौसमपुर गांव की बुजुर्ग महिला रातरानी उर्फ ज्ञानदेवी (65) की गला रेतकर हत्या का आरोप है। मृतका हापुड़ के बहादुरगढ़ चौकी प्रभारी मनवीर सिंह यादव की मां थीं। हत्या के बाद बदमाश सोने के गहने भी लूट ले गए थे। इसी केस में पुलिस ने धीरेंद्र को गिरफ्तार किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिला अस्पताल से फरार हिस्ट्रीशीटर 8 घंटे बाद गिरफ्तार, दो सिपाही सस्पेंड, एसएसपी ने दिए ये आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.