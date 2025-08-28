हनी ट्रैप गैंग: ब्यूटी पार्लर संचालिका ने प्रेमजाल में फंसाया, साथियों संग दवाइयों के बिजनेस का झांसा देकर ऐंठ लिए लाखों

पीड़ित औसाफ हुसैन पुत्र अल्ताफ हुसैन ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसकी फेसबुक पर पहचान अंजू सिंह नाम की महिला से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फोन पर भी लगातार संपर्क होने लगा। अंजू ने खुद को ब्यूटी पार्लर संचालिका बताया और 20 मार्च 2025 को औसाफ को गांधी उद्यान बुलाया। वहां अंजू ने औसाफ को अपने कथित मामा आशीष उर्फ बंटू, दोस्त वर्मा, दवा कारोबारी अजय कुमार सिंह उर्फ सक्सेना और उसके पार्टनर इकबाल से मिलवाया। आरोप है कि इन लोगों ने औसाफ को दवाइयों के बिजनेस में पैसे लगाने पर बड़े मुनाफे का लालच दिया और इसी बहाने उससे मोटी रकम ऐंठ ली।