बरेली

हनीट्रैप गैंग : दोस्त ने दिया था छात्रा का नंबर, होटल में पकड़े गये तो 30 हजार और सोने की अंगूठी ली, फिर मांगी 5 लाख रंगदारी

बरेली। इज्जतनगर इलाके में हनीट्रैप गैंग की करतूत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस गैंग ने एक शादीशुदा युवक को जाल में फंसाकर पहले 30 हजार रुपये और सोने की अंगूठी हड़प ली और उसके बाद 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे। गैंग का जाल इतना मजबूत था कि इसमें इंटरमीडिएट की छात्रा का [&hellip;]

बरेली

Avanish Pandey

Aug 25, 2025

बरेली। इज्जतनगर इलाके में हनीट्रैप गैंग की करतूत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस गैंग ने एक शादीशुदा युवक को जाल में फंसाकर पहले 30 हजार रुपये और सोने की अंगूठी हड़प ली और उसके बाद 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे। गैंग का जाल इतना मजबूत था कि इसमें इंटरमीडिएट की छात्रा का हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया गया। पीड़ित अमित शहर के एक प्रभावशाली संगठन से भी जुड़ा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे बिछाया गया हनीट्रैप का जाल

मामला इज्जतनगर के रहपुरा चौधरी निवासी अमित राठौर से जुड़ा है। अमित के परिचित आकाश पुत्र नरेश कुमार, जो कैटरिंग का काम करता है, ने अपने दोस्त अमित को एक छात्रा का मोबाइल नंबर दे दिया। अमित छात्रा से मीठी-मीठी बातें करने लगा। दोस्ती और प्यार भरी नजदीकियों की बातें करने के बाद अमित ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों मिलने के लिए सिटी स्टेशन रोड के चर्चित होटल में पहुंचे। छात्रा के पिता कपड़ों की फेरी लगाते हैं।

छात्रा ने अमित को फोन कर बातचीत शुरू की और 17 अगस्त को मुलाकात का झांसा देकर सिटी स्टेशन रोड स्थित एक चर्चित होटल में बुलाया। एक आरोपी छात्रा का मामा और दूसरा आरोपी उसका भाई बनकर होटल पहुंच गए। होटल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उस पर दबाव बनाकर रंगदारी मांगनी शुरू कर दी।

स्कॉर्पियो में बैठाकर मांगी 5 लाख की रंगदारी

गैंग के लोगों ने अमित को दबोच लिया और जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर मिनी बाईपास की ओर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने धमकी दी कि उनके पास अमित की फोटो और वीडियो हैं। अगर बदनामी से बचना है तो 5 लाख रुपये देने होंगे।

दबाव में आकर अमित ने मौके पर ही 15 हजार रुपये नकद, 15 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर और अपनी सोने की अंगूठी सौंप दी। इसके बाद भी गैंग लगातार 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगता रहा।

आखिरकार पहुंचा पुलिस के पास

लगातार दबाव और पांच लाख की रंगदारी को लेकर अमित परेशान हो गया। उसके पास पांच लाख की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। परेशान होकर अमित ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से शिकायत की। इसके बाद इज्जतनगर इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने पुलिस टीमों को लगाकर हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। सूचना पर दबिश देकर गैंग की सरगना और छात्रा समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

छात्रा के जरिए हनी ट्रैप गैंग ने किया शिकार

इंटरमीडिएट कर रही छात्रा निवासी इस्लामनगर ग्राम देहरिया (बदायूं)

गुड्डू बंजारा उर्फ शकील अहमद पुत्र जमीन अहमद, निवासी रहपुरा चौधरी, जो रेता-बजरी का कारोबार करता है
अवधेश पुत्र रामलडैते, निवासी हार्टमैन, जो सिद्धि विनायक कॉलेज में नौकरी करता है
आकाश पुत्र नरेश कुमार, निवासी सीबीगंज का गोविंदापुर, कैटरिंग का कार्य करता है
मिथलेश गंगवार पुत्र तुलाराम गंगवार, निवासी कैलाशपुरम सुर्खा (प्रेमनगर), जो सिद्धि विनायक कॉलेज में एडमिन की नौकरी करता है
इनके पास से छह मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो यूपी 25 सीपी 0020 बरामद की गई है।

पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

एसपी सिटी मानुष पारीक ने प्रेसवार्ता में बताया कि गिरोह लंबे समय से भोलेभाले युवकों को जाल में फंसा रहा था। अमित के मामले में भी पूरी साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

खुलासा करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे

इंस्पेक्टर इज्जतनगर विजेंद्र सिंह
एसआई जावेद अली
एसआई जसवीर सिंह
हेड कांस्टेबल सलीम
कांस्टेबल आशीष तोमर
महिला हेड कांस्टेबल रेखा चौधरी

