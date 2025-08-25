हनीट्रैप गैंग : दोस्त ने दिया था छात्रा का नंबर, होटल में पकड़े गये तो 30 हजार और सोने की अंगूठी ली, फिर मांगी 5 लाख रंगदारी

बरेली। इज्जतनगर इलाके में हनीट्रैप गैंग की करतूत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस गैंग ने एक शादीशुदा युवक को जाल में फंसाकर पहले 30 हजार रुपये और सोने की अंगूठी हड़प ली और उसके बाद 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे। गैंग का जाल इतना मजबूत था कि इसमें इंटरमीडिएट की छात्रा का हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया गया। पीड़ित अमित शहर के एक प्रभावशाली संगठन से भी जुड़ा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।