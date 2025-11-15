बीएसए ऑफिस में गुंडई… युवक को छत से फेंका, हाथ-पैर तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

बरेली। रामपुर गार्डन स्थित बीएसए ऑफिस में एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और 20 फीट ऊंची छत से धक्का दे दिया। गिरने से उसका बायां पैर और दाहिना हाथ टूट गया। पूरी वारदात ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों में साफ कैद है।
बारादरी के सुपर सिटी निवासी छोटेलाल पुत्र सालिकराम बीएसए गए थे। तभी बिथरी चैनपुर निवासी टिंकू और आकाश पुत्र रूमपाल, शेरगढ़ निवासी महिपाल और उनके साथ चार अज्ञात लोग, जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं, वहां आ धमके। आरोप है कि सभी ने मिलकर छोटेलाल को ऑफिस में घेर लिया।
जान बचाने के लिए छोटेलाल स्टोर रूम में छिप गया, लेकिन दबंग वहां भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आरोपी छत की मुमटी से कूदकर सीधे बालकनी में आए और पीटते हुए छोटेलाल को नीचे धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही उसका हाथ-पैर टूट गया। इसके बावजूद आरोपी जीने से नीचे उतरकर फिर उस पर टूट पड़े।
छोटेलाल के चीखने-चिल्लाने पर ऑफिस कर्मचारी दौड़े तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायल युवक किसी तरह अपनी गाड़ी से थाने पहुंचा, जहां उसका मेडिकल कराया गया। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि घटना सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
