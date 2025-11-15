बीएसए ऑफिस में गुंडई… युवक को छत से फेंका, हाथ-पैर तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

छोटेलाल के चीखने-चिल्लाने पर ऑफिस कर्मचारी दौड़े तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायल युवक किसी तरह अपनी गाड़ी से थाने पहुंचा, जहां उसका मेडिकल कराया गया। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि घटना सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।