बेटी पैदा होने पर पति ने दी तीन तलाक, बेरहमी से पीटकर घर से निकाला, देवर पर भी छेड़छाड़ का आरोप, जाने

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी फरवरी 2024 में देवरनियां निवासी आरिफ पुत्र खलील अहमद से हुई थी। महिला के माता-पिता ने शादी और मंगनी में करीब 9 लाख रुपये खर्च किए और घरेलू सामान व मोटरसाइकिल के पैसे दिए। शादी के एक साल बाद ही ससुराल वाले अतिरिक्त 5 लाख रुपये की मांग करने लगे। विरोध करने पर महिला के पति, सास-ससुर और ननदो ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। पीड़िता ने देवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही उसका देवर साकिर बुरी नजर रखता है, कई बाद अकेला पाकर उसने दबोच लिया और छेड़छाड़ की।