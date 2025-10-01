फाइलों से निकलेगा IAS मणिकंडन का बुलडोजर, 29 उपाध्यक्षों की अनदेखी का होगा हिसाब- जीरो टोलरेंस मोड में बीडीए

1995 से अब तक बीडीए में 29 उपाध्यक्ष बदल चुके हैं। 1995–2003 के दौरान कालोनी 50 मकानों से बढ़कर पूर्ण विकसित हुई, मगर रोकथाम नहीं हुई। बाद में “एक्सटेंशन” के नाम पर विस्तार भी हुआ। बीच-बीच में जाँचें बैठींदो वर्ष पहले कमिश्नरी स्तर पर हुई जाँच में सीलिंग/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और 60 से अधिक मकानों का बिना मानचित्र निर्माण सामने आया। उस समय उपाध्यक्ष जोगिंदर कुमार थे। फाइल जाँच पूरी होने के बावजूद अमल नहीं हुआ। डॉ. ए. मणिकंडन के कार्यभार संभालने के बाद फाइलें फिर से खोली गईं और मैदान-स्तर की कार्रवाई शुरू हुई। किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं रहने दिया जाएगा। फाइक इन्क्लेव और अन्य सभी अवैध प्रोजेक्ट्स पर नियम–कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।