अनपढ़, झाड़ू-पोंछा करने वाली बांग्लादेशी महिलाओं के फर्जी दस्तावेज़ों से पासपोर्ट, बांग्लादेश-दुबई-कुवैत से फंडिंग की आशंका

बरेली। झाड़ू-पोंछा और जरी का काम कर पेट पालने वाली बांग्लादेशी महिलाओं की बार-बार विदेश यात्राओं ने पुलिस को चौंका दिया है। गरीब परिवार की यह महिलाएं आखिर विदेश घूमने का खर्च कैसे उठा रही थीं? यही सवाल अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है।