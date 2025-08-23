Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

अनपढ़, झाड़ू-पोंछा करने वाली बांग्लादेशी महिलाओं के फर्जी दस्तावेज़ों से पासपोर्ट, बांग्लादेश-दुबई-कुवैत से फंडिंग की आशंका

झाड़ू-पोंछा और जरी का काम कर पेट पालने वाली बांग्लादेशी महिलाओं की बार-बार विदेश यात्राओं ने पुलिस को चौंका दिया है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 23, 2025

बरेली। झाड़ू-पोंछा और जरी का काम कर पेट पालने वाली बांग्लादेशी महिलाओं की बार-बार विदेश यात्राओं ने पुलिस को चौंका दिया है। गरीब परिवार की यह महिलाएं आखिर विदेश घूमने का खर्च कैसे उठा रही थीं? यही सवाल अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है।

पुलिस पूछताछ में मुनारा ने बताया कि वह विदेश में भी आया और सफाई का काम करती है, लेकिन उसका यह जवाब पुलिस के गले नहीं उतरा। पुलिस अब बैंक खातों, एफडी-आरडी समेत सभी वित्तीय दस्तावेज खंगाल रही है।

फर्जी दस्तावेज़ों से बना लिया पासपोर्ट

पुलिस जांच में सामने आया कि मुनारा ने तीन पासपोर्ट बनवाए। एक अपने नाम से, दूसरा बहन शायरा बानों के नाम से और तीसरा रिन्यू कराया हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि शायरा बानों के नाम वाले पासपोर्ट में भी फिंगर प्रिंट मुनारा के ही मिले।

इतना ही नहीं, महिलाओं ने भारतीय राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। जबकि सभी अंगूठा टेक हैं और नाम तक नहीं लिख सकतीं। यह फर्जीवाड़ा किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की ओर इशारा करता है।

विदेश यात्राओं पर पुलिस का शक

जांच से पता चला है कि मुनारा दर्जनभर से ज्यादा बार विदेश यात्रा कर चुकी है। ज्यादातर यात्राएं बांग्लादेश, दुबई और कुवैत की हुईं। एक ट्रिप पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक खर्च होता है। ऐसे में साफ है कि कोई बड़ा हाथ इनके पीछे है।

सबूत मिटाने की कोशिश भी

पुलिस पूछताछ में मुनारा ने स्वीकार किया कि उसने एक पासपोर्ट जला दिया है। यानी सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है। जिन लोगों ने इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कराए, उनकी भी तलाश जारी है।

आपराधिक बैकग्राउंड भी सामने आया

मुनारा का एक बेटा किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है जबकि दूसरा बेटा हैदराबाद में काम करता है। बेटी की शादी विदेश में हुई है। ऐसे में पुलिस फंडिंग और नेटवर्क के तार जोड़ने में लगी है।

प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह ने बताया कि मुनारा बी, सायरा बानो और तस्लीमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आधार अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

police

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 09:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अनपढ़, झाड़ू-पोंछा करने वाली बांग्लादेशी महिलाओं के फर्जी दस्तावेज़ों से पासपोर्ट, बांग्लादेश-दुबई-कुवैत से फंडिंग की आशंका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.