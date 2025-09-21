आईएमए बरेली चुनाव : चार वोट से बदला इतिहास , डीपी गंगवार ने हिमांशु को हराया, शालिनी और कर्मेंद्र ने दर्ज की जीत

बरेली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बरेली शाखा का चुनाव रविवार को उत्साहपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। कुल 937 पंजीकृत मतदाताओं में से 791 डॉक्टरों ने मतदान कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देर रात तक चली मतगणना के बाद जैसे ही नतीजे घोषित हुए, माहौल जश्न और जोश में बदल गया।
अध्यक्ष पद इस बार सबसे चर्चित और करीबी मुकाबले का गवाह बना। डॉ. डीपी गंगवार ने 237 वोट हासिल कर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को मात्र चार वोटों से पराजित किया। हिमांशु अग्रवाल को 233 वोट मिले। वहीं, डॉ. राजकुमारी मित्तल और डॉ. रतनपाल सिंह को भी सम्मानजनक संख्या में वोट मिले, लेकिन वे शीर्ष दौड़ में पीछे रह गए।
सचिव पद के लिए डॉ. अंशु अग्रवाल और डॉ. ज्ञानेंद्र लाल गुप्ता के बीच सीधी टक्कर रही। इसमें डॉ. अंशु अग्रवाल ने 490 वोट पाकर भारी अंतर से जीत दर्ज की। डॉ. गुप्ता को 295 वोट मिले।
कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. शालिनी महेश्वरी ने डॉ. सुजय मुखर्जी को कड़ी टक्कर में हराया। शालिनी महेश्वरी ने 417 वोट पाए, जबकि सुजय मुखर्जी को 369 वोट मिले। महिला चिकित्सकों ने उनकी इस जीत को सक्रिय भागीदारी और लंबे समय से जारी मेहनत का परिणाम बताया।
पीआरओ पद भी रोमांचक संघर्ष का गवाह बना। डॉ. कर्मेंद्र ने 395 वोट पाकर मात्र तीन वोटों से डॉ. ऋतुराजिव (392 वोट) को परास्त किया।
करीबी मुकाबलों ने इस बार के चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता था। जैसे ही नतीजे घोषित हुए, विजयी प्रत्याशियों का फूल-मालाओं से स्वागत हुआ और मिठाइयाँ बांटी गईं।
आईएमए के चिकित्सक समुदाय को नई टीम से बड़ी उम्मीदें हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यह टीम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, चिकित्सकों की समस्याओं को दूर करने और सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करेगी।
इस प्रकार आईएमए बरेली का यह चुनाव न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती बल्कि नई ऊर्जा की शुरुआत भी साबित हुआ।