आईएमए बरेली चुनाव : चार वोट से बदला इतिहास , डीपी गंगवार ने हिमांशु को हराया, शालिनी और कर्मेंद्र ने दर्ज की जीत

अध्यक्ष पद इस बार सबसे चर्चित और करीबी मुकाबले का गवाह बना। डॉ. डीपी गंगवार ने 237 वोट हासिल कर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को मात्र चार वोटों से पराजित किया। हिमांशु अग्रवाल को 233 वोट मिले। वहीं, डॉ. राजकुमारी मित्तल और डॉ. रतनपाल सिंह को भी सम्मानजनक संख्या में वोट मिले, लेकिन वे शीर्ष दौड़ में पीछे रह गए।