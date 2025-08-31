आईएमए बरेली स्पेशलिटी क्रिकेट लीग : डॉक्टरों के बल्ले-बल्ले, खेल और जज्बे का मिला शानदार संगम

मैदान पर मुकाबला भले ही तीखा रहा हो, लेकिन हर ओर दोस्ती और भाईचारे की झलक दिखी। डॉक्टरों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हटकर मैदान पर खूब पसीना बहाया और यह साबित कर दिया कि खेल भी स्वस्थ जीवनशैली का अहम हिस्सा है। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉ. आर.के. सिंह, डॉ. अतुल श्रीवास्तव, डॉ. रुचि श्रीवास्तव, डॉ. डी.पी. गंगवार, डॉ. गौरव गर्ग, डॉ. हिमांशु अग्रवाल, सचिव डॉ. रतनपाल, कोषाध्यक्ष डॉ. शिवम कमथान और डॉ. राजकुमारी मित्तल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।