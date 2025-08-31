आईएमए बरेली स्पेशलिटी क्रिकेट लीग : डॉक्टरों के बल्ले-बल्ले, खेल और जज्बे का मिला शानदार संगम

बरेली। रविवार का दिन बरेली के डॉक्टरों के लिए सिर्फ इलाज और ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सफेद कोट पहनने वाले इन चिकित्सकों ने मैदान पर बल्ले और गेंद से भी दमखम दिखाया। मौका था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बरेली की स्पेशलिटी क्रिकेट लीग का, जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के हरे-भरे मैदान पर सुबह से शाम तक उत्साह और रोमांच के बीच खेला गया।
दिनभर चली इस लीग में 6 पुरुष और 2 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। मैदान पर कभी चौकों-छक्कों की बरसात हुई तो कभी शानदार गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। दर्शक दीर्घा में बैठे परिवार और साथी डॉक्टर भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए।
पुरुष वर्ग के फाइनल में ऑर्थोपेडिक्स वॉरियर्स ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ईएनटी ईगल्स को करारी शिकस्त दी और खिताब अपने नाम किया।
विजेता – ऑर्थोपेडिक्स वॉरियर्स
उपविजेता – ईएनटी ईगल्स
-फाइनल मैन ऑफ द मैच – डॉ. अतुल गंगवार
-मैन ऑफ द टूर्नामेंट – डॉ. शशांक
-बेस्ट बैट्समैन – डॉ. अतुल गंगवार
-बेस्ट बॉलर – डॉ. हेमंत सिंह
-बेस्ट फील्डर – डॉ. सुमित मेहरा
महिला वर्ग का फाइनल भी किसी रोमांच से कम नहीं रहा। रॉयल डिवाज की कप्तान डॉ. पारुल वार्ष्णेय ने शानदार कप्तानी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। रॉयल स्मैशर्स की टीम को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा।
विजेता – रॉयल डिवाज (कप्तान डॉ. पारुल वार्ष्णेय)
उपविजेता – रॉयल स्मैशर्स (कप्तान डॉ. सीमा माहेश्वरी)
-प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट – डॉ. पारुल कमथान
-बेस्ट बैट्समैन – डॉ. सीमा माहेश्वरी
-बेस्ट बॉलर – श्रीमती डालिमा
-बेस्ट फील्डर – डॉ. दीपाली
-स्पेशल प्राइज – ओला सक्सेना
मैदान पर मुकाबला भले ही तीखा रहा हो, लेकिन हर ओर दोस्ती और भाईचारे की झलक दिखी। डॉक्टरों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हटकर मैदान पर खूब पसीना बहाया और यह साबित कर दिया कि खेल भी स्वस्थ जीवनशैली का अहम हिस्सा है। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉ. आर.के. सिंह, डॉ. अतुल श्रीवास्तव, डॉ. रुचि श्रीवास्तव, डॉ. डी.पी. गंगवार, डॉ. गौरव गर्ग, डॉ. हिमांशु अग्रवाल, सचिव डॉ. रतनपाल, कोषाध्यक्ष डॉ. शिवम कमथान और डॉ. राजकुमारी मित्तल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।