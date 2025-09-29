Patrika LogoSwitch to English

बरेली

तौकीर पर बरसे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, बोले– बच्चों को किताबों की जगह पत्थर थमाना अपनी ही कौम के साथ विश्वासघात

कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को समीक्षा बैठक से पहले प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार को हुए दंगे पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Sep 29, 2025

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को समीक्षा बैठक से पहले प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार को हुए दंगे पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

राठौर ने मौलाना तौकीर रजा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर थमाए जा रहे हैं। ऐसे लोग अपनी ही कौम के दुश्मन हैं। वे बच्चों को इंजीनियर नहीं, बल्कि गुंडा-बदमाश बनाना चाहते हैं। जब तक इनकी सोच नहीं बदलती, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए।

मंत्री ने पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि दंगाइयों की जिस तरह से ठुकाई हुई है, उससे उन्हें साफ संदेश मिल गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी और कानून का राज चलता है। उन्होंने कहा कि अब दंगा करने वाले सौ बार सोचेंगे क्योंकि इसकी कीमत उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी।

राठौर ने भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन जो गुनाह करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही संदेश है कि अपराध और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

शुक्रवार को बरेली में हुए दंगे ने कानून-व्यवस्था को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने कई जगह दबिश दी और उपद्रवियों पर शिकंजा कसा। अब प्रभारी मंत्री के बयान ने साफ कर दिया है कि सरकार दंगा भड़काने वालों को जेल से बाहर आने का मौका नहीं देने वाली।

Updated on:

29 Sept 2025 07:01 pm

Published on:

29 Sept 2025 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / तौकीर पर बरसे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, बोले– बच्चों को किताबों की जगह पत्थर थमाना अपनी ही कौम के साथ विश्वासघात

