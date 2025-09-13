भाईयों को छोड़कर घर-जमाई बनाना चाहते थे ससुरालिया, इंकार करने पर बेरहमी से पीटा, एफआईआर दर्ज

पीड़ित ने 10 सितंबर को अपने भाई आसिम के साथ शाहजहांपुर से रोडवेज बस से बरेली आया। दोपहर करीब 2 बजे सैटेलाइट बस स्टैंड के पास पेशाब के लिए एक गली में खड़े होने पर पीछे से घात लगाए गए बैठे मोहम्मद बल्लू, मोहम्मद अयान और तीन अज्ञात युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रुप से घायल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर उसका भाई मौके पर आया तो हमलावर गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।