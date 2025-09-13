भाईयों को छोड़कर घर-जमाई बनाना चाहते थे ससुरालिया, इंकार करने पर बेरहमी से पीटा, एफआईआर दर्ज

बरेली। शादी से पहले ही युवक को अपने भाइयों को छोड़कर घर-जमाई बनाकर शाहजहांपुर में बसाने की मांग को लेकर भड़के ससुरालियों ने युवक पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक को डंडे और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के बाद घायल युवक किसी तरह जान बचाकर वापस शाहजहांपुर लौट आया और पुलिस को सूचना दी। बारादरी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
शाहजहांपुर के कोतवाली मोहल्ला हयातपुरा निवासी फैजान ने बारादरी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हल्द्वानी में अपने भाइयों के साथ मजदूरी करता है। फैजान की शादी मोहल्ले के मोहम्मद बल्लू की पुत्री से तय हुई थी। परिवार के मुताबिक ससुराल पक्ष शादी के बाद फैजान से शाहजहांपुर आकर उनके घर पर ही रहने का दबाव बना रहा था, जबकि फैजान ने कहा कि वह भाइयों को छोड़कर नहीं जाएगा और अपना जीवन हल्द्वानी में ही बनाएगा।
पीड़ित ने 10 सितंबर को अपने भाई आसिम के साथ शाहजहांपुर से रोडवेज बस से बरेली आया। दोपहर करीब 2 बजे सैटेलाइट बस स्टैंड के पास पेशाब के लिए एक गली में खड़े होने पर पीछे से घात लगाए गए बैठे मोहम्मद बल्लू, मोहम्मद अयान और तीन अज्ञात युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रुप से घायल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर उसका भाई मौके पर आया तो हमलावर गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
फैजान ने कहा मैंने अपने भाइयों को छोड़कर किसी के पास जाने से इनकार किया, बस यही बात मेरे ससुरालियों को नागवार लगी और उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। अगर समय पर कार्रवाई न हुई तो मेरी जान के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। बारादरी पुलिस को घटना की सूचना दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।