झोलाछाप के जहर बने नुस्खे से मासूम बेटी की मौत… पिता का आरोप- डॉक्टर नहीं, मौत का दलाल है अमरपाल

बरेली। कैंट क्षेत्र के मनोज सागर की 14 साल की बेटी सोनम की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। आरोप है कि खुद को टीवी का स्पेशलिस्ट बताने वाले एक झोलाछाप ने गलत दवाएँ देकर बच्ची की जिंदगी छीन ली। कई बड़े अस्पतालों ने इलाज करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो दवाएँ सोनम को दी जा रही थीं, वो उसकी बीमारी की थीं ही नहीं।
सीएमओ विश्राम सिंह को दिए शिकायती पत्र में मनोज ने बताया कि जिला अस्पताल में टीवी की पुष्टि के बाद डॉक्टरों ने 9 माह का कोर्स सुझाया था। इस बीच नेकपुर में क्लिनिक चलाने वाले अमर पाल गंगवार उर्फ बब्लू ने खुद को टीबी का बड़ा विशेषज्ञ बताते हुए विश्वास दिलाया, आपकी बेटी को 6 महीने में ठीक कर दूँगा, बस भरोसा रखिए। विश्वास में आए परिवार ने 25 मार्च 2024 से इलाज शुरू करा दिया। लेकिन दो महीने में हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई।
जब सोनम की तबीयत नाजुक हुई तो परिवार उसे बरेली, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक दौड़ाता रहा। हर डॉक्टर ने एक ही बात कही ये दवाएँ टीवी की नहीं हैं, बीमारी के उलट दवाएँ दी गई हैं, हम इलाज नहीं करेंगे। 25 मई 2024 को प्राइमस अस्पताल में सोनम ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। पिता का दर्द चीख उठा मेरी बेटी इलाज मांग रही थी, और झोलाछाप डॉक्टर उसे मौत परोस रहा था।
मनोज ने अमर पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस ने उसमें एफआर लगा दी। अब पीड़ित न्याय की गुहार लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहा है। मनोज का आरोप है रुपए के दम पर झोलाछाप कार्रवाई से बच रहा है, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार अमरपाल है।
पीड़ित के पास आज भी झोलाछाप के दिए गए दवाओं के रेपर, पर्चे और रिपोर्ट मौजूद हैं, जो सवाल खड़ा करते हैं। कब तक ऐसे नकली डॉक्टर बच्चों की जान लेते रहेंगे। कब तक प्रशासन उनकी करतूतों पर पर्दा डालता रहेगा। बरेली में एक और मासूम की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिसिया कार्यवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
