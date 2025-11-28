झोलाछाप के जहर बने नुस्खे से मासूम बेटी की मौत… पिता का आरोप- डॉक्टर नहीं, मौत का दलाल है अमरपाल

सीएमओ विश्राम सिंह को दिए शिकायती पत्र में मनोज ने बताया कि जिला अस्पताल में टीवी की पुष्टि के बाद डॉक्टरों ने 9 माह का कोर्स सुझाया था। इस बीच नेकपुर में क्लिनिक चलाने वाले अमर पाल गंगवार उर्फ बब्लू ने खुद को टीबी का बड़ा विशेषज्ञ बताते हुए विश्वास दिलाया, आपकी बेटी को 6 महीने में ठीक कर दूँगा, बस भरोसा रखिए। विश्वास में आए परिवार ने 25 मार्च 2024 से इलाज शुरू करा दिया। लेकिन दो महीने में हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई।