दरोगा की मां की गला रेतकर हत्या, जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश, गांव के हिस्ट्रीशीटर पर शक

बदायूं। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मौसमपुर गांव में सोमवार रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने बहादुरगढ़ चौकी प्रभारी के घर धावा बोलकर उनकी 65 वर्षीय मां की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी और कुंडल, पाजेब, नथ व गले का लॉकेट लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
मृतका की पहचान 65 वर्षीय रातरानी पत्नी स्व. रामवीर सिंह यादव के रूप में हुई है। उनके इकलौते बेटे मनवीर सिंह यादव हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ पुलिस चौकी में प्रभारी हैं और परिवार के साथ वहीं रहते हैं। सोमवार रात रातरानी घर का मुख्य दरवाजा बंद करके बरामदे में चारपाई पर सोई हुई थीं।
बताया जा रहा है कि बदमाश पड़ोस के बंद पड़े मकान की छत से होकर घर में दाखिल हुए। सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी तोड़ने के बाद वे अंदर पहुंचे और सोते समय ही धारदार हथियार से रातरानी का गला रेत दिया। हत्या के बाद उनके शरीर से सोने-चांदी के जेवर उतारकर बदमाश भाग निकले। मंगलवार सुबह जब घर में सन्नाटा पसरा रहा तो पड़ोस की महिला दुलारो वहां पहुंची। दरवाजा न खुलने पर उसने ग्रामीणों को सूचना दी। छत के रास्ते घर में घुसे ग्रामीणों के होश उड़ गए—बरामदे में चारपाई पर खून से लथपथ रातरानी का शव पड़ा था।
वारदात के बाद गांव का ही एक हिस्ट्रीशीटर अपनी मां और बहन के साथ लापता है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि लूट के इरादे से उसी ने हत्या की है। पुलिस ने संदिग्ध हिस्ट्रीशीटर की तलाश तेज कर दी है। मंगलवार दोपहर एसएसपी डॉ. ब्रजेश सिंह और एसपी देहात केके सरोज ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फॉरेसिंक टीम ने साक्ष्य जुटाए। एसएसपी ने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए पुलिस और एसओजी की संयुक्त चार टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।