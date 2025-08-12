दरोगा की मां की गला रेतकर हत्या, जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश, गांव के हिस्ट्रीशीटर पर शक

बताया जा रहा है कि बदमाश पड़ोस के बंद पड़े मकान की छत से होकर घर में दाखिल हुए। सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी तोड़ने के बाद वे अंदर पहुंचे और सोते समय ही धारदार हथियार से रातरानी का गला रेत दिया। हत्या के बाद उनके शरीर से सोने-चांदी के जेवर उतारकर बदमाश भाग निकले। मंगलवार सुबह जब घर में सन्नाटा पसरा रहा तो पड़ोस की महिला दुलारो वहां पहुंची। दरवाजा न खुलने पर उसने ग्रामीणों को सूचना दी। छत के रास्ते घर में घुसे ग्रामीणों के होश उड़ गए—बरामदे में चारपाई पर खून से लथपथ रातरानी का शव पड़ा था।