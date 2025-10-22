वर्दी का नशा… भमोरा थाने में तैनात दरोगा ने तोड़ी खड़ी बाइक्स, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। भमोरा थाना क्षेत्र के देवचरा चौराहे से वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में भमोरा थाने में तैनात दरोगा नरेंद्र राघव वर्दी में दबंगई दिखाते हुए सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को तोड़ते-फोड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना दरोगा के वर्दी के नशे में होने के दौरान की गई थी।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नरेंद्र राघव ने अपने हाथ-पैर और वर्दी की ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई खड़ी बाइकों को नुकसान पहुंचाया। यह नजारा देख वहां खड़े लोग सकते में आ गए। कुछ बाइक मालिकों ने मौके पर शिकायत दर्ज कराई, जबकि कई लोग डर के चलते चुप रह गए।
वीडियो वायरल होते ही लोग दरोगा की हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। भमोरा इंस्पेक्टर का कहना है कि सब इंस्पेक्टर नरेंद्र राघव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसे व्यवहार पर रोक नहीं लगी तो आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास कम हो सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद पूरा शहर इस मामले पर चर्चा कर रहा है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में वर्दी में की जाने वाली दबंगई पर कड़ा संदेश जाए।
