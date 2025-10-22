वर्दी का नशा… भमोरा थाने में तैनात दरोगा ने तोड़ी खड़ी बाइक्स, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ

भमोरा थाना क्षेत्र के देवचरा चौराहे से वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में भमोरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र राघव वर्दी में दबंगई दिखाते हुए खड़ी मोटरसाइकिलों को तोड़ते-फोड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना दरोगा के वर्दी के नशे में होने के दौरान की गई थी। less than 1 minute read