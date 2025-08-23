इज्जतनगर रेलवे यांत्रिक कारखाना हादसा: महिला कर्मचारी बुरी तरह झुलसी, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

बरेली। इज्जतनगर यांत्रिक कारखाने में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कैरिज रिपेयर शॉप (लाइन नंबर-3) में मरम्मत कार्य के दौरान आग लगने से पेंट शॉप की महिला कर्मचारी निर्मला देवी (50 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना से पूरे कारखाने में अफरा-तफरी मच गई।
सुबह करीब 10:30 बजे एसएलआर कोच की मरम्मत चल रही थी। निर्मला देवी पीवीसी शीट चिपकाने का काम कर रही थीं। इसी दौरान ज्वलनशील केमिकल का उपयोग हो रहा था, पास में पेंटिंग का कार्य जारी था और नीचे वेल्डिंग भी हो रही थी।
अचानक वेल्डिंग की चिंगारी ऊपर जा पहुंची और कोच के केबिन में आग भड़क उठी। आग की चपेट में आते ही निर्मला देवी के कपड़े जलने लगे और वह गंभीर रूप से झुलस गईं। सहकर्मियों ने तत्काल आग बुझाई और उन्हें मंडलीय रेलवे चिकित्सालय ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर भोजीपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
इस हादसे ने कारखाना प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के अनुसार, पेंटिंग व ज्वलनशील केमिकल कार्य के दौरान वेल्डिंग या अन्य मरम्मत कार्य एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद एक ही समय में सभी काम कराए जा रहे थे।
मुख्य कारखाना प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे यूनियनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित कर्मचारी को अस्पताल ले जाते समय दो यूनियनों के बीच कहासुनी भी हो गई।
निर्मला देवी का कमर से नीचे का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। भोजीपुरा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नाजुक बताई है।