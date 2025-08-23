इज्जतनगर रेलवे यांत्रिक कारखाना हादसा: महिला कर्मचारी बुरी तरह झुलसी, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

अचानक वेल्डिंग की चिंगारी ऊपर जा पहुंची और कोच के केबिन में आग भड़क उठी। आग की चपेट में आते ही निर्मला देवी के कपड़े जलने लगे और वह गंभीर रूप से झुलस गईं। सहकर्मियों ने तत्काल आग बुझाई और उन्हें मंडलीय रेलवे चिकित्सालय ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर भोजीपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।