सपा-कांग्रेस पर बरसे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बोले– योगी राज में अपराधी को सजा, पीड़ित को न्याय

बरेली। प्रदेश के सिंचाई एवं जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार को बरेली सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है। घटनाएं होती हैं, लेकिन कानून निष्पक्ष है और अपराधियों को सजा मिलती है। यह सपा का शासन नहीं है जब मथुरा, बरेली, मुरादाबाद और रामपुर में हत्या हो जाती थी और आजम खां के फोन पर दरोगा घटनास्थल से बैरंग लौट जाता था।