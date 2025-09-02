नात-ओ-कसीदे की गूंज के बीच निकलेगा जुलूस-ए-मोहम्मदी, बदलेगा जुमे की नमाज का वक्त, दरगाह से हुआ एलान

अंजुमन खुद्दामे रसूल ने जुलूस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया गया कि जुलूस-ए-मोहम्मदी में शहर और देहात से बड़ी संख्या में जायरीन और अकीदतमंद शामिल होंगे। रास्तों में जगह-जगह इस्तकबाल के तोरणद्वार, इत्र की छिड़काव और लंगर-ए-ख्वानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इमाम हजरात से गुजारिश की गई है कि वे मस्जिद कमेटियों और नमाजियों से मशविरा कर अभी से एलान कर दें, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो और सब आराम से जुलूस में शरीक हो सकें।