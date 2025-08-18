बरेली पहुंचे जलशक्ति मंत्री, अफसरों को दिए नहरों को कब्जामुक्त कराने और बरसात का पानी बचाने के निर्देश

सोमवार को मंत्री ने पहले विभागीय अफसरों के साथ बैठक की, जहां रामगंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर पर चर्चा हुई। अफसरों ने जानकारी दी कि बरेली में बाढ़ खंड द्वारा 9 पर कटान निरोधक प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं, जिससे कई गांव और तटबंध सुरक्षित हुए हैं। मंत्री ने तटबंधों की सख्त निगरानी करने और मौके पर ड्यूटी बढ़ाने के निर्देश दिए।