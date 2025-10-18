बीसलपुर रोड पर मौत का सफर — बस से भिड़ी इको वैन, तीन की मौत, 10 घायल

बरेली। शुक्रवार रात बरेली-बीसलपुर मार्ग पर मौत बनकर आई बस ने एक इको वैन को ऐसी टक्कर मारी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में भुता थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कटर से वैन को काटकर शवों को बाहर निकाला।