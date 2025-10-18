Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बीसलपुर रोड पर मौत का सफर — बस से भिड़ी इको वैन, तीन की मौत, 10 घायल

शुक्रवार रात बरेली-बीसलपुर मार्ग पर मौत बनकर आई बस ने एक इको वैन को ऐसी टक्कर मारी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 18, 2025

बरेली। शुक्रवार रात बरेली-बीसलपुर मार्ग पर मौत बनकर आई बस ने एक इको वैन को ऐसी टक्कर मारी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में भुता थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कटर से वैन को काटकर शवों को बाहर निकाला।

हादसा रात करीब डेढ़ बजे मिर्ची ढाबे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि इको वैन बरेली से सवारियां लेकर बीसलपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच सामने से आ रही बस से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह चकनाचूर हो गई और आगे बैठे लोग उसी में फंस गए।

कटर से काटकर निकाले गए शव


राहत-बचाव में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम को वैन काटनी पड़ी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद फंसे शव और घायलों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

इनकी गई जान

हादसे में राकेश (30) पुत्र विजय बहादुर, गौरव (19) पुत्र सियाराम (दोनों निवासी ग्राम लाम्हुआ, थाना दियोरिया, पीलीभीत) और जितेंद्र (32) पुत्र मनुराम निवासी परेवातुर्रा थाना बिलसंडा, पीलीभीत की मौत हो गई।

ये घायल हुए

शिव शंकर, हरीशचंद्र, छोटेलाल, महेंद्र (सभी निवासी परेवातुर्रा, थाना बिलसंडा), कांता प्रसाद, अजय, अमित, भजनलाल उर्फ बड़े, बीरपाल उर्फ नन्नू और गोधन (सभी निवासी लाम्हुआ, थाना दियोरिया, पीलीभीत) घायल हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद बस चालक फरार

टक्कर के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस में कोई सवारी नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

सड़क पर बिखर गए जूते-चप्पल और सामान

टक्कर के बाद सड़क पर जूते-चप्पल और यात्रियों का सामान बिखर गया। कुछ लोग वैन से बाहर फेंक दिए गए। हादसे के बाद बीसलपुर मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बीसलपुर रोड पर मौत का सफर — बस से भिड़ी इको वैन, तीन की मौत, 10 घायल

