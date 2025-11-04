हर हर गंगे की गूंज के बीच शुरू हुआ ककोड़ा मेला, केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गंगा तट पर तैराक और जल पुलिस तैनात की गई है। स्नान क्षेत्र को बल्लियों से सीमांकित किया गया ताकि कोई गहराई की ओर न जा सके। पीएसी और पुलिस बल लगातार निगरानी में जुटे हैं, वहीं ड्रोन कैमरों से भी पूरे मेले की मॉनिटरिंग की जा रही है। मेले में मंगलवार को प्रदर्शनी, सांस्कृतिक मंच और स्काउट कैंप का भी उद्घाटन हुआ। शाम होते ही गंगा तट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालु परिवार के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी में भी मेले में पहुंचे।