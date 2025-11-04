हर हर गंगे की गूंज के बीच शुरू हुआ ककोड़ा मेला, केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बदायूं। जिले के कादरचौक में मंगलवार को प्रसिद्ध ककोड़ा मेला धूमधाम के साथ शुरू हो गया। केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गंगा आरती कर आस्था का संदेश दिया।
सुबह से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली, बस और निजी वाहनों में गंगा तट पर पहुंचने लगे। पूरा मेला परिसर 'हर हर गंगे' के जयकारों से गूंज उठा। मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
गंगा तट पर तैराक और जल पुलिस तैनात की गई है। स्नान क्षेत्र को बल्लियों से सीमांकित किया गया ताकि कोई गहराई की ओर न जा सके। पीएसी और पुलिस बल लगातार निगरानी में जुटे हैं, वहीं ड्रोन कैमरों से भी पूरे मेले की मॉनिटरिंग की जा रही है। मेले में मंगलवार को प्रदर्शनी, सांस्कृतिक मंच और स्काउट कैंप का भी उद्घाटन हुआ। शाम होते ही गंगा तट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालु परिवार के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी में भी मेले में पहुंचे।
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मेले में विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर को सुसज्जित करने में कार्यकर्ता दिनभर जुटे रहे और उद्घाटन के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जिला पंचायत ने मेले की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष तैयारी की है। प्रशासन हर ओर मुस्तैद है ताकि मिनी कुंभ कहे जाने वाले ककोड़ा मेले में कोई अव्यवस्था न हो।
