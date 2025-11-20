किला सब स्टेशन शराब पार्टी: अफसरों के चहेते कर्मचारियों को मिली क्लीनचिट, आनन-फानन में दो पर कर दी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, जांच में शुरू से ही कुछ कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया गया। कमेटी को रिपोर्ट एक दिन में तैयार करने के लिए कहा गया था, लेकिन रिपोर्ट 15 दिन बाद भी पूरी नहीं हुई। बाद में मुख्य अभियंता की नाराजगी के बाद रिपोर्ट में दो कर्मचारियों को दोषी और तीन कर्मचारियों को क्लीनचिट दे दी गई। सूत्रों के अनुसार, टीजी 2 मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है जबकि उनकी संविदा समाप्त कर दी गई। वहीं टीजी2 श्याम सुंदर, विशाल मिश्रा, संविदा कर्मचारी विशाल सक्सेना और विजयपाल को सिर्फ चेतावनी दी गई।