बरेली से कुमाऊं कार रैली रवाना, सीमा पर संस्कृति, रोमांच और साहस की कहानी लिखेगी कार रैली

रैली का मकसद सिर्फ सीमावर्ती गाँवों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाना, कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके देना है। वहीं सरहद से लगे गाँवों में हो रहे पलायन पर रोक लगाना, Vibrant Villages Initiative को गति देना, सेना की वीरता और कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देना है। कुमाऊं कार रैली यह संदेश दे रही है कि सरहद पर बसे गाँव सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, बल्कि भारत की असली ताकत और आत्मा हैं।