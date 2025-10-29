कुंवर सुभाष पटेल : जनसेवा और सादगी की मिसाल को बरेली ने किया भावनात्मक नमन, नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

बरेली। नगर निगम के प्रथम मेयर और भोजीपुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर सुभाष पटेल की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पैतृक गांव डोहरा स्थित निशांत पटेल स्टेडियम श्रद्धा और भावनाओं से भर गया। सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक लोगों का तांता लगा रहा।
भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने पटेल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हर किसी के होंठों पर एक ही वाक्य था कि ऐसे जननायक बार-बार नहीं मिलते।
कुंवर सुभाष पटेल ने अपना राजनीतिक सफर डोहरा गांव के ग्राम प्रधान पद से शुरू किया था। आगे चलकर वे भोजीपुरा के विधायक और बरेली नगर निगम के प्रथम मेयर बने।
उनका जीवन जनता की सेवा, सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहा। उनके आवास पर कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ करता था।
श्रद्धांजलि सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सांसद छत्रपाल गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. एमपी आर्च, प्रो. श्याम बिहारी लाल, संजीव अग्रवाल, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, और अर्थन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन श्रुति गंगवार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा—
कि कुंवर सुभाष पटेल जनता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के विकास को नई दिशा दी और संगठन को मजबूत आधार दिया।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे राजनीति के पुरोधा थे। उनसे मिलना एक सीख थी, उनका व्यक्तित्व प्रेरणा देता रहेगा।
कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, उनके पति सीमांत पटेल और स्व. कुंवर सुभाष पटेल के छोटे पुत्र प्रशांत पटेल ने किया।
कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, भाजपा नेता रवि रस्तोगी, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के विचार वीडियो संदेश के रूप में प्रदर्शित किए गए।
कुंवर सुभाष पटेल का जीवन जनता की भलाई के लिए समर्पित रहा। ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और मेयर बनने तक उन्होंने कभी सादगी नहीं छोड़ी। मंगलवार को डोहरा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि बरेली आज भी उस जननायक को दिल से सम्मान देता है, जिसने अपने कर्मों से राजनीति में पारदर्शिता और जनसेवा की मिसाल कायम की।
