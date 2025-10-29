कुंवर सुभाष पटेल : जनसेवा और सादगी की मिसाल को बरेली ने किया भावनात्मक नमन, नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने पटेल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हर किसी के होंठों पर एक ही वाक्य था कि ऐसे जननायक बार-बार नहीं मिलते।

कुंवर सुभाष पटेल ने अपना राजनीतिक सफर डोहरा गांव के ग्राम प्रधान पद से शुरू किया था। आगे चलकर वे भोजीपुरा के विधायक और बरेली नगर निगम के प्रथम मेयर बने।

उनका जीवन जनता की सेवा, सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहा। उनके आवास पर कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ करता था।