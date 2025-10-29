Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कुंवर सुभाष पटेल : जनसेवा और सादगी की मिसाल को बरेली ने किया भावनात्मक नमन, नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नगर निगम के प्रथम मेयर और भोजीपुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर सुभाष पटेल की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पैतृक गांव डोहरा स्थित निशांत पटेल स्टेडियम श्रद्धा और भावनाओं से भर गया

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 29, 2025

बरेली। नगर निगम के प्रथम मेयर और भोजीपुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर सुभाष पटेल की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पैतृक गांव डोहरा स्थित निशांत पटेल स्टेडियम श्रद्धा और भावनाओं से भर गया। सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक लोगों का तांता लगा रहा।

जननायक को याद कर नम हुई आंखें

भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने पटेल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हर किसी के होंठों पर एक ही वाक्य था कि ऐसे जननायक बार-बार नहीं मिलते।
कुंवर सुभाष पटेल ने अपना राजनीतिक सफर डोहरा गांव के ग्राम प्रधान पद से शुरू किया था। आगे चलकर वे भोजीपुरा के विधायक और बरेली नगर निगम के प्रथम मेयर बने।
उनका जीवन जनता की सेवा, सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहा। उनके आवास पर कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ करता था।

प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोले जनता के सच्चे सेवक थे सुभाष पटेल

श्रद्धांजलि सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सांसद छत्रपाल गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. एमपी आर्च, प्रो. श्याम बिहारी लाल, संजीव अग्रवाल, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, और अर्थन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन श्रुति गंगवार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा—
कि कुंवर सुभाष पटेल जनता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के विकास को नई दिशा दी और संगठन को मजबूत आधार दिया।

मेयर डॉ. उमेश गौतम ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे राजनीति के पुरोधा थे। उनसे मिलना एक सीख थी, उनका व्यक्तित्व प्रेरणा देता रहेगा।
कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, उनके पति सीमांत पटेल और स्व. कुंवर सुभाष पटेल के छोटे पुत्र प्रशांत पटेल ने किया।

वीडियो संदेशों से गूंजा समारोह

कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, भाजपा नेता रवि रस्तोगी, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के विचार वीडियो संदेश के रूप में प्रदर्शित किए गए।

डोहरा से शुरू हुआ सफर, जनता के दिलों में छोड़ी अमिट छाप

कुंवर सुभाष पटेल का जीवन जनता की भलाई के लिए समर्पित रहा। ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और मेयर बनने तक उन्होंने कभी सादगी नहीं छोड़ी। मंगलवार को डोहरा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि बरेली आज भी उस जननायक को दिल से सम्मान देता है, जिसने अपने कर्मों से राजनीति में पारदर्शिता और जनसेवा की मिसाल कायम की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कुंवर सुभाष पटेल : जनसेवा और सादगी की मिसाल को बरेली ने किया भावनात्मक नमन, नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति धीमी, डीएम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम

बरेली

मिशन 2027 लिख फेसबुक पर खुद को ‘जननायक’ बताने वाला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने बैठाई जांच

बरेली

संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा, डीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाई फटकार, दिए अहम निर्देश

बरेली

बरेली में दो अवैध कालोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप, जानें किस पर हुई कार्रवाई

बरेली

फर्जी आधार बनवाकर होटल में किशोरी से दुष्कर्म… शाहजहांपुर की लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर लाया था फैयाज, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.