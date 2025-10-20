सपा नेता के घर में लाखों की चोरी, गहरी नींद ने सोता रहा परिवार, तिजोरी काटकर ले गए 50 लाख की नकदी-जेवर

बिनावर थाना क्षेत्र में गांव बगुली नगर निवासी सपा नेता मोद प्रकाश पाल ने बताया कि रविवार रात वह परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। रात में किसी समय चोर घर के अंदर घुस आए और एक कमरे में रखी तिजोरी को गैस कटर से काटकर उसमें रखे पांच लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।