सपा नेता के घर में लाखों की चोरी, गहरी नींद ने सोता रहा परिवार, तिजोरी काटकर ले गए 50 लाख की नकदी-जेवर

बदायूं। चोरों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव के घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर खिड़की काटकर घर में घुसे और तिजोरी से नकदी व जेवर पार कर ले गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरी में करीब 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
बिनावर थाना क्षेत्र में गांव बगुली नगर निवासी सपा नेता मोद प्रकाश पाल ने बताया कि रविवार रात वह परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। रात में किसी समय चोर घर के अंदर घुस आए और एक कमरे में रखी तिजोरी को गैस कटर से काटकर उसमें रखे पांच लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।
सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर का सामान बिखरा हुआ देखा। अलमारी और तिजोरी टूटी हुई थी। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष बिनावर राजेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। सपा नेता ने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
