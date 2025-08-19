इज्जतनगर में लाठीचार्ज, चादर का जुलूस निकलने पर हुआ विवाद, नई परंपरा थोपने के विरोध में जमकर नारेबाजी, जाने मामला

सूचना मिलते ही इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाने की कोशिश में पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले कभी चादर जुलूस नहीं निकाला गया। अचानक नई परंपरा के नाम पर जुलूस निकालना माहौल बिगाड़ने की कोशिश है।