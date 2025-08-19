इज्जतनगर में लाठीचार्ज, चादर का जुलूस निकलने पर हुआ विवाद, नई परंपरा थोपने के विरोध में जमकर नारेबाजी, जाने मामला

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया और रहपुरा चौधरी गांवों में मंगलवार को चादर का जुलूस निकाले जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत और पुलिस की शह पर नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है।
जुलूस शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल गरमा गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जुलूस का विरोध करते हुए पुलिस पर पक्षपात और घूस लेकर अनुमति देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस लाठी फटकारती हुई दिखाई दे रही है।
सूचना मिलते ही इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाने की कोशिश में पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले कभी चादर जुलूस नहीं निकाला गया। अचानक नई परंपरा के नाम पर जुलूस निकालना माहौल बिगाड़ने की कोशिश है।
पुलिस मामले की जांच की जा रही है। वीडियो भी खंगाले जाएंगे और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।