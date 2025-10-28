वकील आत्महत्याकांड: बेवफाई बर्दाश्त न कर सका कमल… पत्नी-प्रेमी समेत चार पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस

बरेली। पत्नी के बेवफाई के गम में जहर खाकर जान देने वाले वकील कमल कुमार सागर की मौत के बाद मामला नया मोड़ ले चुका है। कैंट पुलिस ने मृतक के पिता राजेंद्र सागर की तहरीर पर पत्नी कोमल, उसके प्रेमी अमर कुमार और दो रिश्तेदार महिलाओं सीमा व श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैंट के चनेहटी इलाके के रहने वाले वकील कमल कुमार सागर पिछले कुछ महीनों से घरेलू तनाव से जूझ रहे थे। रविवार को उन्होंने सल्फास की गोलियां खा लीं। परिजन आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
परिजनों का कहना है कि मरने से पहले कमल ने एक सुसाइड नोट तैयार किया था, जिसे पुलिस और परिवार दोनों को सौंपा गया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पत्नी कोमल और उसके प्रेमी अमर कुमार को मौत का जिम्मेदार ठहराया। कमल ने लिखा कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी थी और कुछ दिन पहले ही दोनों बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई थी।
कमल ने अपने पीछे सुसाइड नोट के अलावा सोशल मीडिया चैट, फोटो और वीडियो के स्क्रीनशॉट भी छोड़े हैं, जिनमें कई आपत्तिजनक बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इन साक्ष्यों को पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। कमल के पिता राजेंद्र सागर ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू छह महीने से अमर से संपर्क में थी और तीन महीने पहले दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। कुछ दिन पहले उसने तलाक की मांग की और एक भूखंड बेचकर हिस्सा देने की बात कही थी। पिता का आरोप है कि अमर ने कमल को फोन पर धमकाया था, जिससे वह काफी तनाव में था।
इन सभी आरोपों के आधार पर कैंट पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता की मौत से बरेली बार एसोसिएशन में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को वकीलों ने शोकसभा कर कमल कुमार सागर को श्रद्धांजलि दी और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की।
