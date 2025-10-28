वकील आत्महत्याकांड: बेवफाई बर्दाश्त न कर सका कमल… पत्नी-प्रेमी समेत चार पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस

कमल ने अपने पीछे सुसाइड नोट के अलावा सोशल मीडिया चैट, फोटो और वीडियो के स्क्रीनशॉट भी छोड़े हैं, जिनमें कई आपत्तिजनक बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इन साक्ष्यों को पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। कमल के पिता राजेंद्र सागर ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू छह महीने से अमर से संपर्क में थी और तीन महीने पहले दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। कुछ दिन पहले उसने तलाक की मांग की और एक भूखंड बेचकर हिस्सा देने की बात कही थी। पिता का आरोप है कि अमर ने कमल को फोन पर धमकाया था, जिससे वह काफी तनाव में था।