एलआईसी एजेंट से 1.35 करोड़ की ठगी… मकान गिरवी रखकर लगाई थी रकम, सदमे में आया हार्ट अटैक, जानिए पूरी कहानी

मीरा गुप्ता ने तहरीर में लिखा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कन्हैया गुलाटी, हरेंद्र पटेल और जगतपाल सिंह होंगे, जिन्होंने मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली और मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर शहरभर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों से भी लाखों रुपये ऊंचे ब्याज का लालच देकर हड़प लिए हैं।