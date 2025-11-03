एलआईसी एजेंट से 1.35 करोड़ की ठगी… मकान गिरवी रखकर लगाई थी रकम, सदमे में आया हार्ट अटैक, जानिए पूरी कहानी

बरेली। ऊंचे ब्याज के लालच में एक एलआईसी एजेंट की जिंदगी तबाह हो गई। चमकदार ऑफिस और भरोसे के रिश्ते के जाल में फंसकर महिला ने अपनी और अपने ग्राहकों की करोड़ों की रकम एक फाइनेंस कंपनी में निवेश कर दी। शुरुआत में हर महीने 5 प्रतिशत ब्याज का लालच दिखाया गया, पर कुछ महीनों बाद न ब्याज मिला, न ही असल रकम वापस आई।
महावीर इंक्लेव फेस-2 निवासी मीरा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय हरिश्चंद्र गुप्ता ने बताया कि वह लंबे समय से एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। मॉडल टाउन निवासी कन्हैया गुलाटी, हरेंद्र पटेल और जगतपाल सिंह ने उन्हें ऊंचा ब्याज देने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये निवेश करा लिए। शुरुआत में ब्याज मिलता रहा, जिससे भरोसा बढ़ गया, लेकिन छह महीने से न ब्याज मिला न मूलधन।
मीरा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने नाम से 39 लाख रुपये मकान गिरवी रखकर लोन लेकर लगाए थे। अब लोन की किश्तें न चुका पाने की वजह से मकान बिकने की नौबत आ गई है। आर्थिक संकट और तनाव के चलते उन्हें हार्ट अटैक भी पड़ चुका है। पीड़िता ने बारादरी थाने में तहरीर देकर तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन वे अब तक कैश नहीं हुए।
मीरा गुप्ता ने तहरीर में लिखा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कन्हैया गुलाटी, हरेंद्र पटेल और जगतपाल सिंह होंगे, जिन्होंने मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली और मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर शहरभर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों से भी लाखों रुपये ऊंचे ब्याज का लालच देकर हड़प लिए हैं।
