बीड़ी न देने पर लोडर चालक की सीने में फावड़ा घोंपकर हत्या, बेटे के सामने पिता को मौत के घाट उतारा

कैंट के ठिरिया निजावत खां सेक्टर रोड पर सोमवार रात बीड़ी न देने पर नशेड़ी युवक ने लोडर चालक अब्दुल हमीद (50 वर्ष) की फावड़े से सीने पर वार कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

Avanish Pandey

Sep 09, 2025

बरेली। कैंट के ठिरिया निजावत खां सेक्टर रोड पर सोमवार रात बीड़ी न देने पर नशेड़ी युवक ने लोडर चालक अब्दुल हमीद (50 वर्ष) की फावड़े से सीने पर वार कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

उड़ला जागीर निवासी अब्दुल हमीद अपने बेटे नदीम के साथ जावेद की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर रेता-बजरी सप्लाई करते थे। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे वह लोडर साफ कर रहे थे। इसी बीच पड़ोस का ही युवक शहरोज वहां आ धमका और बीड़ी मांगने लगा। अब्दुल हमीद ने साफ मना किया तो शहरोज भड़क गया और वहीं पड़ा फावड़ा उठाकर उनके सीने पर जोरदार प्रहार कर दिया। वार दिल के पास लगा और अब्दुल हमीद की मौके पर ही मौत हो गई।

बेटे की आंखों के सामने पिता की हत्या

मृतक का बेटा नदीम उस समय पास ही खड़ा था। उसने बताया—
"मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही शहरोज ने पिता पर हमला कर दिया।" घटना के बाद आरोपी वहां से भागने लगा लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

एसपी सिटी, सीओ पहुंचे, आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ आशुतोष शिवम और इंस्पेक्टर राजेश यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि लोडर चालक अब्दुल हमीद की हत्या बीड़ी न देने पर हुई है। आरोपी शहरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

नशे का आदी है आरोपी

स्थानीय लोगों के मुताबिक शहरोज लंबे समय से नशे का आदी है। वह अक्सर लोगों से रुपये या बीड़ी-सिगरेट मांगता रहता था और न देने पर झगड़ालू हो जाता था। इस बार उसकी हरकत ने एक निर्दोष की जिंदगी छीन ली।

