बीड़ी न देने पर लोडर चालक की सीने में फावड़ा घोंपकर हत्या, बेटे के सामने पिता को मौत के घाट उतारा

उड़ला जागीर निवासी अब्दुल हमीद अपने बेटे नदीम के साथ जावेद की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर रेता-बजरी सप्लाई करते थे। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे वह लोडर साफ कर रहे थे। इसी बीच पड़ोस का ही युवक शहरोज वहां आ धमका और बीड़ी मांगने लगा। अब्दुल हमीद ने साफ मना किया तो शहरोज भड़क गया और वहीं पड़ा फावड़ा उठाकर उनके सीने पर जोरदार प्रहार कर दिया। वार दिल के पास लगा और अब्दुल हमीद की मौके पर ही मौत हो गई।