मोहब्बत में दीवानगी : अनम अंसारी ने बदला धर्म, बनी अन्नू शर्मा, आदर्श संग लिए मंदिर में सात फेरे, राधा कृष्ण की करेंगी भक्ति

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लाड़पुर उस्मानपुर की रहने वाली मुस्लिम युवती अनम अंसारी ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू रीति-रिवाज से अपने प्रेमी आदर्श शर्मा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनम ने अपना नाम बदलकर अन्नू शर्मा रख लिया। शादी के बाद युवती ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।