मोहब्बत में दीवानगी : अनम अंसारी ने बदला धर्म, बनी अन्नू शर्मा, आदर्श संग लिए मंदिर में सात फेरे, राधा कृष्ण की करेंगी भक्ति

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लाड़पुर उस्मानपुर की रहने वाली मुस्लिम युवती अनम अंसारी ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू रीति-रिवाज से अपने प्रेमी आदर्श शर्मा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनम ने अपना नाम बदलकर अन्नू शर्मा रख लिया। शादी के बाद युवती ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
अनम अंसारी ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से पीलीभीत निवासी आदर्श शर्मा से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिश्ता प्रेम में बदल गया। शनिवार को दोनों ने बरेली के एक शिव मंदिर में हिंदू रीति से सात फेरे लेकर विवाह किया।
अन्नू शर्मा (पूर्व में अनम अंसारी) ने कहा कि उन्हें भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी से अत्यधिक लगाव है और अब वह उनकी भक्ति में जीवन समर्पित करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन उनका स्वयं का निर्णय है और किसी के दबाव में नहीं लिया गया।
विवाह के बाद अन्नू शर्मा ने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा है और वह व उनके पति आदर्श शर्मा सुरक्षित रहना चाहते हैं।
अनम के धर्म परिवर्तन और विवाह की खबर फैलते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत निर्णय बताया, वहीं कुछ ने इस पर आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं दीं। फिलहाल पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग