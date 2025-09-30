बरेली में बड़ी कार्रवाई: नदीम के बाद डॉ. नफीस भी गिरफ्तार, 74 दुकानें सील, मौलाना के आईएमसी दफ्तर पर भी लगा ताला

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एसपी सिटी मानुष पारीक करेंगे। टीम में तीन सीओ और 14 इंस्पेक्टर शामिल हैं।

अब तक गिरफ्तार आरोपियों में सादिक खान (आईएमसी जिलाध्यक्ष), मुस्तकीम, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, शमशेर रजा, समीर, जीशान, फैसल, तौहीद खान, उमेद, अरबाज, कलीम, नाजिम रजा, मोहसिन, शाकिब, रफीक, अरशद और सुब्हान सहित कुल 31 नाम हैं।

बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय और सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि सभी को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया और आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।