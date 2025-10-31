रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा, पति ने पत्नी की जमीन बेच डाली, सब रजिस्ट्रार समेत छह पर एफआईआर

पंजाबपुरा निवासी अलका शर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनके पति अम्बरीश शंखधार ने उन्हें धोखे में रखकर उनकी संयुक्त संपत्ति बेच डाली। अलका के अनुसार, वर्ष 2016 में उन्होंने अपने पिता स्व. प्रभा शंकर शर्मा की आर्थिक मदद से ग्राम नरियावल में 250 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हुई थी, लेकिन पति ने बिना बताकर यह पूरी जमीन 21 जुलाई 2025 को रवि शंकर व जयशंकर द्विवेदी के नाम बेच दी।