Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा, पति ने पत्नी की जमीन बेच डाली, सब रजिस्ट्रार समेत छह पर एफआईआर

पत्नी की हिस्सेदारी वाली जमीन को बिना अनुमति और जानकारी के बेचने के मामले में एक हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी पति और खरीदारों पर बल्कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पदाधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले ने शहर के रजिस्ट्री विभाग में खलबली मचा दी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 31, 2025

बरेली। पत्नी की हिस्सेदारी वाली जमीन को बिना अनुमति और जानकारी के बेचने के मामले में एक हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी पति और खरीदारों पर बल्कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पदाधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले ने शहर के रजिस्ट्री विभाग में खलबली मचा दी है।

पंजाबपुरा निवासी अलका शर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनके पति अम्बरीश शंखधार ने उन्हें धोखे में रखकर उनकी संयुक्त संपत्ति बेच डाली। अलका के अनुसार, वर्ष 2016 में उन्होंने अपने पिता स्व. प्रभा शंकर शर्मा की आर्थिक मदद से ग्राम नरियावल में 250 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हुई थी, लेकिन पति ने बिना बताकर यह पूरी जमीन 21 जुलाई 2025 को रवि शंकर व जयशंकर द्विवेदी के नाम बेच दी।

यह रजिस्ट्री उपनिबंधक सदर द्वितीय कार्यालय में की गई, जिसमें सुधा द्विवेदी और नरेंद्र सिंह गवाह बने। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रजिस्ट्री कार्यालय के जिम्मेदारों ने भी मिलीभगत कर फर्जी तरीके से दस्तावेज़ पूरे कराए, जबकि उनका हिस्सा अविभाजित था।

मामले की शिकायत जब एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच के बाद पति, दोनों खरीदारों, गवाहों और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पदाधिकारी सहित कुल छह लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

कोतवाल अमित पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए दस्तावेज़ों की जांच राजस्व और स्टांप विभाग से भी कराई जाएगी।

इस बीच, सब रजिस्ट्रार सदर द्वितीय राजेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार की भूमिका सीमित होती है। हम केवल स्टांप शुल्क और दस्तावेजों की औपचारिकता की जांच करते हैं। अगर किसी ने धोखे से गलत दस्तावेज दिए हैं तो यह जांच का विषय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई गलत रजिस्ट्री नहीं की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 10:24 pm

Published on:

31 Oct 2025 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा, पति ने पत्नी की जमीन बेच डाली, सब रजिस्ट्रार समेत छह पर एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10 लाख दो, नहीं तो गाड़ी से कुचल देंगे, इज्जतनगर में महिला की जमीन हड़पने वाले आठ दबंगों पर एफआईआर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

बरेली

बदायूं एसएसपी का बड़ा एक्शन… अपराध नियंत्रण में फेल कई इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, अब नए अफसर संभालेंगे कमान

बरेली

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन, मेधावी बच्चों और बुजुर्गों को किया गया सम्मानित

बरेली

बरेली में बीडीए का बड़ा एक्शन: रामपुर गार्डन और बिथरी में अवैध निर्माणों पर लगी सील, जानें किन पर हुई कार्रवाई

बरेली

जमीन बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, तहसील में मची अफरा-तफरी, जाने मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.