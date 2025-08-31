बरेली से गुड़गांव, ऑस्ट्रेलिया तक वैवाहिक घोटाला, बिना तलाक दूसरी शादी, लोन और 30 लाख डिमांड, कोर्ट पहुंचा धोखाधड़ी का खेल

बरेली। विवाह की पवित्र डोर को तोड़कर जालसाजी का ऐसा खेल रचा गया कि बरेली से गुड़गांव और ऑस्ट्रेलिया तक विवाद गूंज उठा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत युवती ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ट्रांसपोर्ट में मैनेजर पति को तलाक दिये बिना ही बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने वाले युवक से दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, कोर्ट को गुमराह कर पूर्व पति से 30 लाख रुपये की डिमांड भी ठोक दी। मां की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने पिता-पुत्री पर मुकदमा दर्ज कर 28 अगस्त 2025 को सीजेएम कोर्ट में धोखाधड़ी और जालसाजी की चार्जशीट दाखिल कर दी।
कूर्मांचल नगर निवासी कैलाश नयाल की शादी 8 मार्च 2011 को इज्जतनगर सनसिटी विस्तार निवासी स्वाति भाकुनी से हुई थी। शादी के बाद कैलाश ऑस्ट्रेलिया चले गये जबकि पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाकर वहां जाने से इनकार कर दिया। 2013 में स्वाति ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा ठोंक दिया। दोनों परिवारों में बैठकों के दौरान 12 लाख रुपये पर समझौता तय हुआ, मगर तलाक से पहले ही एडवांस चेक बैंक में डाल दिये गये। कैलाश ने चेक कैंसिल कराये तो उन पर उल्टा चेक बाउंस का केस ठोक दिया गया।
इज्जतनगर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मई 2022 में स्वाति ने तलाक लिये बगैर दिल्ली विकासपुरी निवासी देवेंद्र सिंह रौतेला से दूसरी शादी कर ली। देवेंद्र बैंक ऑफ अमेरिका गुड़गांव में कार्यरत हैं। दोनों ने मिलकर दिल्ली की पंजाब नेशनल बैंक शाखा से 88 लाख रुपये का लोन भी लिया। जांच में बैंक डॉक्यूमेंट्स और जॉब लेटर्स से साफ हो गया कि स्वाति ने दूसरी शादी को छुपाकर कोर्ट और पुलिस को गुमराह किया।
दूसरी शादी और नौकरी करने के बावजूद स्वाति ने पूर्व पति कैलाश नयाल के खिलाफ कोर्ट में भरण-पोषण का केस ठोक दिया और 30 लाख रुपये की मांग रख दी। इस पर कैलाश की मां गंगा देवी नयाल ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर दी। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो दूसरी शादी की सच्चाई सामने आ गई।
विवेचक दरोगा नितिन शिरीष ने जांच में पाया कि स्वाति भाकुनी ने बिना तलाक लिये दूसरी शादी की। पंजाब नेशनल बैंक के लोन दस्तावेजों में देवेंद्र सिंह रौतेला ने स्वाति को अपनी पत्नी दिखाया है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इज्जतनगर पुलिस ने पिता महेंद्र सिंह भाकुनी और बेटी स्वाति भाकुनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
रिटायर्ड बैंक मैनेजर महेंद्र सिंह भाकुनी का कहना है कि उनकी बेटी ने दूसरी शादी नहीं की है। कोर्ट में तलाक के कागजात पेश किये गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलाश पक्ष बार-बार समझौते की रकम बदलता रहा और अब झूठे आरोप लगाकर उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है।