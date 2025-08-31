बरेली से गुड़गांव, ऑस्ट्रेलिया तक वैवाहिक घोटाला, बिना तलाक दूसरी शादी, लोन और 30 लाख डिमांड, कोर्ट पहुंचा धोखाधड़ी का खेल

बरेली। विवाह की पवित्र डोर को तोड़कर जालसाजी का ऐसा खेल रचा गया कि बरेली से गुड़गांव और ऑस्ट्रेलिया तक विवाद गूंज उठा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत युवती ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ट्रांसपोर्ट में मैनेजर पति को तलाक दिये बिना ही बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने वाले युवक से दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, कोर्ट को गुमराह कर पूर्व पति से 30 लाख रुपये की डिमांड भी ठोक दी। मां की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने पिता-पुत्री पर मुकदमा दर्ज कर 28 अगस्त 2025 को सीजेएम कोर्ट में धोखाधड़ी और जालसाजी की चार्जशीट दाखिल कर दी।