मौलाना तौकीर पलटे, पैदल मार्च रद्द, बरेली में 47 सौ जवान उतरे सड़कों पर, एसएसपी बोले कानून से खिलवाड़ तो मिलेगी जेल की हवा

कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद प्रशासन कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को पुलिस और पीएसी के 47 सौ जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा का जिम्मा पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ संभालेंगे। जगह-जगह सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी।

डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि जनपद में धारा 163 लागू है, बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं होगा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिशन शक्ति के तहत पैदल मार्च कर सुरक्षा का संदेश भी दिया गया।