बरेली में मौलाना तौकीर रजा का अलर्ट, बोले- 26 तारीख का प्रदर्शन रोका तो शहर के लिए खतरा

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में देश में बढ़ते माहौल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में अघोषित तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय बढ़ रहा है। हमारे धर्म और पैगंबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, पुलिस हमारी शिकायतें भी सुन नहीं रही। शिकायत करने पर उल्टा हमारे युवाओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।