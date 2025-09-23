बरेली में मौलाना तौकीर रजा का अलर्ट, बोले- 26 तारीख का प्रदर्शन रोका तो शहर के लिए खतरा

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में देश में बढ़ते माहौल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में अघोषित तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय बढ़ रहा है। हमारे धर्म और पैगंबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, पुलिस हमारी शिकायतें भी सुन नहीं रही। शिकायत करने पर उल्टा हमारे युवाओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
मौलाना ने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर झूठे मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं और नवरात्र में मीट पर पाबंदी इस बात का प्रमाण है कि हिंदू राष्ट्र का माहौल पहले से कायम हो चुका है। उन्होंने कहा जब हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है तो इसकी घोषणा होनी चाहिए, ताकि लोग धर्म के नाम पर गलत बयानबाजी करना बंद करें।
डॉ. नफीस के विवादित बयान पर मौलाना ने कहा कि उनकी भाषा गलत थी, लेकिन मंशा युवाओं को शांत करने की थी। उनका इरादा किसी को चोट पहुँचाने का नहीं था, बल्कि ‘आई लव मोहम्मद’ बैनर हटाने से आक्रोशित युवाओं को काबू में रखने का प्रयास था।
मौलाना ने चेतावनी दी कि यदि मुस्लिम नौजवान उलमा से निराश होकर गलत कदम उठाते हैं तो इसका नुकसान पूरे समुदाय और देश को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा हमें कत्ल कर दीजिए, लेकिन उनके धर्म में दखलअंदाजी न करें। 26 तारीख को शांति से प्रदर्शन किया जाएगा, किसी तरह की जबरदस्ती शहर और देश के लिए ठीक नहीं होगी।