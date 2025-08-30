आगरा के नकली दवा गैंग से जुड़े शास्त्री मार्केट और गली नवाबान के मेडिकल स्टोर, औषधि विभाग ने की ये कार्रवाई

बरेली। शहर का दवा कारोबार एक बड़े घोटाले में फंस गया है। आगरा में पकड़े गए नकली दवा गैंग के तार अब बरेली से भी जुड़ चुके हैं। औषधि विभाग की टीम ने शुक्रवार को शास्त्री मार्केट और गली नवाबान स्थित तीन मेडिकल स्टोरों पर छापामारी कर पूरे स्टॉक की पड़ताल की। जांच में भले ही नकली दवाएं मौके पर बरामद नहीं हुईं, लेकिन यह राज खुल गया कि इन दुकानदारों ने आगरा से नकली दवाएं मंगाई थीं और कुछ का स्टॉक बेच भी डाला।