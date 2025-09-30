मुफ्ती सलमान अजहरी बरेली पुलिस की रडार पर, नाबालिग की पुलिस कस्टडी में मौत की अफवाह फैलाने का आरोप

मालूम हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई के इस्लामिक स्कॉलर हैं और जामिया रियाजुल जन्नाह व अल अमन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हैं। अजहरी मिश्र से पढ़ाई कर चुके हैं और धार्मिक व सामाजिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं। हालांकि, वे कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। इस साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने उन्हें जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हाल ही में वे बरेली आए और आला हजरत के उर्स में शामिल हुए थे।