नगर निगम का अतिक्रमण पर प्रहार, सड़कों से हटा कब्जा, दोहराने वालों का सामान जब्त, 3.55 लाख का जुर्माना भी वसूला

सुबह से ही नगर निगम की टीम जेसीबी और ट्रक लेकर मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने खुद ही अपने ठेले और सामान हटाना शुरू कर दिया। टीम ने बताया कि सितंबर में तीन लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया था, जबकि 10 अक्टूबर तक 55 हजार रुपये का जुर्माना और लगाया गया है। राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोगों ने दोबारा सड़क पर कब्जा कर लिया था। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती की जा रही है।