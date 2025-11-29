नगर निगम सख्त: दो ठेकेदारों की लापरवाही उजागर, एक पर 50 हजार जुर्माना, दूसरे को थमाया 5 लाख का नोटिस

एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि शाहदाना क्षेत्र में श्यामगंज चौराहा से साहू गोपीनाथ चौराहा व बासमंडी तक सड़क चौड़ीकरण और नाली मरम्मत का जिम्मा अग्रवाल कांट्रैक्टर को दिया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि हॉटमिक्स का तापमान और गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं थी। टिंबर्स की दुकान और आजमनगर सराय के पास सड़क का हिस्सा उखड़ रहा था। इसे गंभीर तकनीकी लापरवाही मानते हुए फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है। ठेकेदार को तीन दिन के भीतर सभी खामियां दूर कर लिखित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।