फय्याज़ केयर हॉस्पिटल पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 1.61 लाख जुर्माना न भरने पर कराई एफआईआर, जानें पूरा मामला

नगर निगम ने यह भी साफ किया है कि सड़क और अन्य नगर संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि यह सिर्फ जुर्माना नहीं है, बल्कि नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम प्रशासन अब मामले पर पैनी नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार आगे भी कानूनी कार्रवाई करेगा।