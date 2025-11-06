Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

फय्याज़ केयर हॉस्पिटल पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 1.61 लाख जुर्माना न भरने पर कराई एफआईआर, जानें पूरा मामला

मिनी बाईपास रोड पर नगर निगम की सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वार्ड-29 रहपुरा चौधरी के इलाके में स्थित फय्याज़ अस्पताल के प्रबंधक ने सड़क पर खुदाई कर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 06, 2025

फय्याज केयर अस्पताल और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। मिनी बाईपास रोड पर नगर निगम की सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वार्ड-29 रहपुरा चौधरी के इलाके में स्थित फय्याज़ केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक ने सड़क पर खुदाई कर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। अब इस मामले में नगर आयुक्त के आदेश के बाद इज्जतनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इस कार्रवाई से न केवल सड़क खराब हुई, बल्कि नगर निगम को आर्थिक नुकसान भी हुआ। नगर आयुक्त के आदेश पर अस्पताल प्रबंधक पर 1,61,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और इसे 17 सितंबर 2025 तक नगर निगम कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया, जिसके चलते नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले को पुलिस के पास भेजा। नगर निगम के अवर अभियंता अनुराग कमल ने इज्जतनगर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं के तहत फय्याज़ केयर हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

नगर निगम ने यह भी साफ किया है कि सड़क और अन्य नगर संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि यह सिर्फ जुर्माना नहीं है, बल्कि नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम प्रशासन अब मामले पर पैनी नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार आगे भी कानूनी कार्रवाई करेगा।

वहीं फय्याज़ केयर हॉस्पिटल के मालिक शाहबाज अली ने बताया कि अस्पताल के सामने की सड़क काफी खराब थी और मरीजों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती थी। इस कारण उन्होंने सड़क की मरम्मत अपने खर्च पर करवाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 06:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / फय्याज़ केयर हॉस्पिटल पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 1.61 लाख जुर्माना न भरने पर कराई एफआईआर, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कूड़ा फेंकने पर दो पक्षों में विवाद… भाजपा नेता के भाई ने सर्राफा व्यापारी पर चलाई गोली, युवक घायल, जाने

बरेली

चकबंदी कार्यालय का पेशकार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, दाखिल-खारिज कराने के नाम पर मांगे थे 15 हजार रुपये

बरेली

मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक के पीए को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा, दो की मौत, जाने मामला

बरेली

दुकानों पर कब्जे के विरोध में ओवरहेड टैंक पर चढ़ीं महिलाएं, दी कूदने की धमकी, मौके पर पहुँची पुलिस, फिर हुआ ये

बरेली

लिव-इन पार्टनर निकला हैवान, शादी का झांसा देकर महिला से बनाए संबंध, फिर कर दिया ऐसा कांड कि दंग रह गए लोग

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.