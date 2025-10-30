नरोत्तम दास बने हिन्दू जागरण मंच बरेली महानगर संयोजक, संगठन को मजबूत बनाने का लिया संकल्प

बरेली। केशव कृपा में गुरुवार को हिन्दू जागरण मंच की बैठक में संगठन विस्तार और मौजूदा मामलों पर मंथन हुआ। इस दौरान खाली चल रहे महानगर संयोजक पद की कमान नरोत्तम दास को सौंप दी गई।
नरोत्तम दास पूर्व में महानगर सहसंयोजक रहे हैं। मंच में लंबे समय से सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता माने जाने वाले नरोत्तम को जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बरेली में संगठन को मजबूती देने और हिन्दू समाज के साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा।
प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. रुद्रमन सिंह ने नरोत्तम दास को जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि समाज में उनकी पकड़ और सौम्य व्यवहार से संगठन को मजबूती मिलेगी।
बैठक में प्रांत सह-संयोजिका डॉ. शालिनी, स्वावलंबन प्रमुख नितेश कपूर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य गौरव खंडूजा, जिलाध्यक्ष अरुण फौजी, प्रवेंद्र मौर्य, लाजपत गैंगवार, संजय, ममता, गोपाल शर्मा, दीपक, विशाल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग