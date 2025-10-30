नरोत्तम दास बने हिन्दू जागरण मंच बरेली महानगर संयोजक, संगठन को मजबूत बनाने का लिया संकल्प

नरोत्तम दास पूर्व में महानगर सहसंयोजक रहे हैं। मंच में लंबे समय से सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता माने जाने वाले नरोत्तम को जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बरेली में संगठन को मजबूती देने और हिन्दू समाज के साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा।