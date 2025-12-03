खादी उत्सव में सस्ते दामों में मिल रहीं प्राकृतिक चीजें, साड़ियाँ, शर्ट, ब्लेज़र व शुद्ध हनी, प्राकृतिक क्रीम और एलोवेरा सैंडलवुड फेसपैक भी

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खादी और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिये दस दिवसीय विशेष प्रदर्शनी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के बीचोबीच बिशप मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड में चल रहे दस दिवसीय मंडलीय खादी एवं स्वावलम्बन उत्सव-2025 में अलग-अलग जिलों से आए कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों के स्वदेशी उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोगों द्वारा विभिन्न जिलों से आए कारीगरों और शिल्पकारों के स्टॉल पर भारी खरीददारी की जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली है। प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क रखा गया है।
लखीमपुर से लगे खादी के स्टॉल पर शर्ट-पैंट, चादर, खेस, तौलिया, साड़ी, सदरी और ब्लेजर जैसे खादी निर्मित उत्पाद उपलब्ध हैं। इनकी गुणवत्ता और किफायती कीमतों के चलते लोग बड़ी संख्या में खरीददारी कर रहे हैं।
रामपुर के जे.के. हनी के स्टॉल पर नीम, जामुन, लीची, तुलसी सहित कई किस्मों का 100 प्रतिशत शुद्ध शहद उपलब्ध है। साथ ही मधुमक्खी-पालन से जुड़े अन्य उत्पाद भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
बनारस की संस्थाओं आसरा और सना हैंडलूम द्वारा लगाई गई साड़ियों और सूट की प्रदर्शनी भी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बनारसी सिल्क साड़ियां, कॉटन सिल्क साड़ियां और हैंडलूम सूट महिलाओं की पसंद में शामिल हैं।
त्वचा सुरक्षा के लिए प्राकृतिक क्रीमों की डिमांड खासी बढ़ी हुई है। पीलीभीत की प्रकृति हर्बल में शुद्ध प्राकृतिक तत्वों से तैयार स्किन क्रीमों की बिक्री जोरों पर है। सूर्य की किरणों से बचाव करने वाली क्रीम, बॉडी लोशन, रोज हनी मॉइस्चराइजर, एलोवेरा व सैंडलवुड क्रीम, बेबी मॉइस्चराइजर, नीम-तुलसी-मुलैठी फेस पैक सहित कई उत्पाद उपलब्ध हैं। इन उत्पादों को प्रदर्शनी में आने वाले लोगों द्वारा खासा पसंद किया जाता है।
