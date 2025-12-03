खादी उत्सव में सस्ते दामों में मिल रहीं प्राकृतिक चीजें, साड़ियाँ, शर्ट, ब्लेज़र व शुद्ध हनी, प्राकृतिक क्रीम और एलोवेरा सैंडलवुड फेसपैक भी

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खादी और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिये दस दिवसीय विशेष प्रदर्शनी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के बीचोबीच बिशप मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड में चल रहे दस दिवसीय मंडलीय खादी एवं स्वावलम्बन उत्सव-2025 में अलग-अलग जिलों से आए कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों के स्वदेशी उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोगों द्वारा विभिन्न जिलों से आए कारीगरों और शिल्पकारों के स्टॉल पर भारी खरीददारी की जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली है। प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क रखा गया है।