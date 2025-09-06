ऑपरेशन में लापरवाही: पेट में छोड़ा कपड़ा, नवजात की मौत, हंगामे के बाद डीएम ने सील कराया बरेली का ये हॉस्पिटल

भोजीपुरा के दहिया निवासी ताहिर खान ने डीएम को बताया कि 3 जून को उनकी पत्नी को ए-वन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई लेकिन नवजात की मौत हो गई। कुछ दिनों तक पत्नी को वहीं रखा गया और फिर छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद हालत बिगड़ती चली गई—टांकों से पस और खून बहने लगा। परिजनों ने जब दूसरी जांच कराई तो बड़ा सच सामने आया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर पेट में ब्लड सोखने वाला कपड़ा छोड़कर चले गए थे। यही संक्रमण का कारण बना।