Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

ऑपरेशन में लापरवाही: पेट में छोड़ा कपड़ा, नवजात की मौत, हंगामे के बाद डीएम ने सील कराया बरेली का ये हॉस्पिटल

भोजीपुरा के ए-वन हॉस्पिटल में हुई घोर लापरवाही का मामला जनसुनवाई में सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि डॉक्टरों ने डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा (गौचपीच) छोड़ दिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बच्चेदानी तक निकालनी पड़ी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 06, 2025

अस्पताल को सील करती टीम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। भोजीपुरा के ए-वन हॉस्पिटल में हुई घोर लापरवाही का मामला जनसुनवाई में सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि डॉक्टरों ने डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा (गौचपीच) छोड़ दिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बच्चेदानी तक निकालनी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने हॉस्पिटल मालिक और डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।

पत्नी की जान पर बन आई, नवजात की मौत

भोजीपुरा के दहिया निवासी ताहिर खान ने डीएम को बताया कि 3 जून को उनकी पत्नी को ए-वन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई लेकिन नवजात की मौत हो गई। कुछ दिनों तक पत्नी को वहीं रखा गया और फिर छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद हालत बिगड़ती चली गई—टांकों से पस और खून बहने लगा। परिजनों ने जब दूसरी जांच कराई तो बड़ा सच सामने आया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर पेट में ब्लड सोखने वाला कपड़ा छोड़कर चले गए थे। यही संक्रमण का कारण बना।

दूसरे अस्पताल में निकली बच्चेदानी

परिजनों ने महिला को शहर के एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने दुबारा ऑपरेशन किया तो कपड़ा बाहर निकला और बच्चेदानी निकालनी पड़ी। पूरे ऑपरेशन का वीडियो परिजनों ने सबूत के तौर पर प्रशासन को सौंपा है। ताहिर ने जब इस लापरवाही की शिकायत अस्पताल मालिक शहवाज से की तो उसने डॉक्टरों के नाम बताने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा अभद्र भाषा बोलकर परिजनों को भगा दिया।

छापेमारी कर अस्पताल सील

जनसुनवाई में शिकायत सुनने के बाद डीएम अविनाश सिंह ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। सीएमओ की टीम ने छापा मारकर ए-वन हॉस्पिटल को सील कर दिया। अस्पताल मालिक और डॉक्टरों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की है। इसमें डॉ. लईक अहमद अंसारी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शैव्या प्रसाद शामिल हैं। टीम जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 09:44 pm

Published on:

06 Sept 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ऑपरेशन में लापरवाही: पेट में छोड़ा कपड़ा, नवजात की मौत, हंगामे के बाद डीएम ने सील कराया बरेली का ये हॉस्पिटल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट