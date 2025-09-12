जनसुनवाई में लापरवाही: चोरी की रिपोर्ट न लिखने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

दरअसल, भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में जनसेवा केंद्र संचालक ने तहरीर दी थी कि 7 सितंबर की रात उसकी दुकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और सामान ले गए। चोरी में करीब 12 हजार रुपये नगद भी उड़ा लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, लेकिन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी।