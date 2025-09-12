जनसुनवाई में लापरवाही: चोरी की रिपोर्ट न लिखने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

बरेली। जनसेवा केंद्र में हुई चोरी की शिकायत को नजरअंदाज करना एक चौकी प्रभारी को भारी पड़ गया। पीड़ित की बार-बार गुहार के बावजूद जब न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही कोई कार्रवाई हुई, तो मामला एसएसपी तक पहुंचा। शुक्रवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने जनसुनवाई में मिली शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी।
दरअसल, भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में जनसेवा केंद्र संचालक ने तहरीर दी थी कि 7 सितंबर की रात उसकी दुकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और सामान ले गए। चोरी में करीब 12 हजार रुपये नगद भी उड़ा लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, लेकिन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी।
पीड़ित जब निराश होकर जनसुनवाई में पहुंचा तो वहां भी उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। लगातार लापरवाही की जानकारी एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंची। एसएसपी ने मामले में सख्ती दिखाते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
एसएसपी ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी पीड़ित की शिकायत को हल्के में लेने की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंभीर अपराधों में एफआईआर न लिखने जैसी लापरवाही पर सीधे निलंबन की कार्रवाई होगी।