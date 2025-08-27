पड़ोसी ने रिटायर्ड फौजी को लगाया 11 लाख का चूना, दोगुना मुनाफे का झांसा देकर हड़पी रकम, कोर्ट पहुंचा मामला

पीड़ित ने बताया कि अपना पैसा और वादा किया हुआ मुनाफा मांगा तो आरोपियों ने साफ कह दिया कि "ना पैसा मिलेगा, ना मुनाफा, जो करना हो कर लो।" यही नहीं, गाली-गलौज कर उन्हें धमकी भी दी गई। रिटायर्ड फौजी ने पुलिस से शिकायत कि लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने एसीजेएम प्रथम बरेली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।