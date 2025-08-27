पड़ोसी ने रिटायर्ड फौजी को लगाया 11 लाख का चूना, दोगुना मुनाफे का झांसा देकर हड़पी रकम, कोर्ट पहुंचा मामला

बरेली। रिटायरमेंट के बाद मिला बोनस और फंड सुरक्षित रखने की बजाय दोगुना करने के लालच में लगाने वाले एक पूर्व सैनिक के 11 लाख रुपये ठग लिए गए। पड़ोसी ने पहले भरोसा जीता, फिर कंपनी में निवेश कराने का झांसा देकर रकम हड़प ली। मामला अब अदालत तक पहुंच गया है।
बारादरी क्षेत्र के कुसुमनगर निवासी आर्मी से रिटायर्ड पनीश गंगवार ने बताया कि उनके पड़ोसी प्रेम सिंह ने उन्हें कहा कि वह एक बड़ी कंपनी पी.के. ट्रेडर्स में एजेंट है। यहां निवेश करने पर पैसा दोगुना होता है। भरोसा कर रिटायर्ड फौजी ने प्रेम सिंह को रकम सौंप दी।
पीड़ित का आरोप है कि प्रेम सिंह ने 11 लाख रुपये कोलकाता स्थित केनरा बैंक में पी.के. ट्रेडर्स के खाते में जमा करा दिए। इसके अलावा अलग-अलग तारीखों में 65 हजार रुपये यूपीआई से भी ले लिए। पीड़ित ने बताया प्रेम सिंह अकेले नहीं है, बल्कि प्रयागराज निवासी अभिषेक त्रिपाठी भी इस खेल में उसके साथ है। अभिषेक ही इस गिरोह का सरगना है और इनके तार दूसरे राज्यों तक फैले हुए हैं।
पीड़ित ने बताया कि अपना पैसा और वादा किया हुआ मुनाफा मांगा तो आरोपियों ने साफ कह दिया कि "ना पैसा मिलेगा, ना मुनाफा, जो करना हो कर लो।" यही नहीं, गाली-गलौज कर उन्हें धमकी भी दी गई। रिटायर्ड फौजी ने पुलिस से शिकायत कि लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने एसीजेएम प्रथम बरेली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।