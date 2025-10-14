वक्फ जमीन पर बनी मार्केट को लेकर नया विवाद: 74 दुकानों के 22 दुकानदार पहुंचे हाईकोर्ट, जाने फिर क्या हुआ

नगर निगम का कहना है कि सड़क और सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण किया गया था, इसलिए कार्रवाई की गई। जबकि दुकानदारों का दावा है कि वे सालों से नगर निगम को टैक्स जमा कर रहे हैं, जिससे उनका कब्जा वैध साबित होता है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बवाल के बाद उन्हें बेवजह निशाना बनाया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि निगम कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।