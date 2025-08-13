दानिया खान केस में नया मोड़… 6 महीने पहले बनी थी राधा, अब बोली- न धर्म बदला, न शादी की, जानें क्या है सच्चाई

5 फरवरी 2025 की रात दानिया अचानक घर से लापता हो गई थी। पिता सुहैन रज़ा ने प्रेमनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले ही दिन दानिया के इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुए, जिसमें उसने खुद को बालिग बताते हुए कहा मेरा अपहरण नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से हर्षित के साथ हूं। उस समय दानिया ने खुद को राधा बताते हुए दावा किया था कि उसने सनातन धर्म अपना लिया है और मंदिर में शादी कर ली है। वीडियो में वह सिंदूर और तिलक लगाए नज़र आई थी। साथ ही पिता से केस वापस लेने की गुहार लगाई थी।